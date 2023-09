Glen Saeremans op zoek naar zege met KFC Poperinge A

Poperingenaar Glen Saeremans nam in het tussenseizoen het roer over bij KFC Poperinge A. Veel plezier heeft hij aan zijn nieuwe job nog niet beleefd, want zijn team bengelt met één punt helemaal onderaan in de rangschikking in tweede provinciale B. Zijn spelers vonden in de eerste drie wedstrijden van het nieuwe seizoen nog geen enkele keer de weg naar de netten.

“Het loopt nog niet echt zoals ik het zou willen, maar ik heb zeker geen spijt dat ik ben ingegaan op het aanbod om hoofdcoach te worden van het A-team”, vertelt Glen Saeremans. “KFC Poperinge is de club van mijn hart. Het is ondertussen het twaalfde seizoen dat ik hier als coach langs de lijnen loop. Eerst bij de jeugd en daarna het B-team. Als klein jongetje liep ik hier al rond en sindsdien is mijn liefde voor het Poperingse voetbal enkel maar gegroeid. Ik speel trouwens nog altijd bij de studaxen en dat bewijst genoeg dat ik een rood-geel hart heb. Poperinge is trouwens mijn stad. Hier ga ik nooit meer weg!”

Goede toekomstvisie

Niettegenstaande de tegenvallende resultaten van de laatste weken is Saeremans ervan overtuigd dat het clubbestuur een goede toekomstvisie hanteert. “De komende jaren zullen cruciaal zijn voor heel wat provinciale clubs. Het is noodzakelijk dat iedereen op dit niveau ervan overtuigd raakt dat er met jongens uit de eigen streek gewerkt moet worden. Daarom zijn een goede jeugdopleiding en heel veel geduld met jonge spelers van groot belang. Elk seizoen een resem nieuwe spelers aantrekken, is geen bewijs van goed beleid. Dat besef leeft bij FC Poperinge en zorgt ervoor dat de meeste jonge spelers hier graag blijven.”

Van enige paniek of onrust wil Glen Saeremans niet weten. “We zijn amper drie wedstrijden ver, maar we moeten op korte termijn dringend punten pakken. Coach zijn van het A-team is uiteraard niet hetzelfde als een jong B-team onder je hoede hebben en dat besef ik maar al te goed. Met jonge spelers kan je op langere termijn werken, terwijl ik nu op korte termijn resultaten moet boeken met mijn spelers. Die eerste overwinning zal er binnenkort wel komen”, besluit de jonge coach van KFC Poperinge A. (PDC)

Zondag 24 september om 15 uur: KFC Poperinge A – KRC Bissegem A.