Gilles Van Hoof gelooft in goede afloop voor Nieuwkerke

SK Nieuwkerke ging in de tweede provinciale B op bezoek bij Beveren-Leie, de nummer twee. De ploeg van Patrick Van Hoof keerde terug met een punt.

“Een correct resultaat als je de hele match bekijkt. Met wat geluk winnen we, maar evengoed konden we er verliezen. De beide keepers speelden een sterke match”, analyseert Gilles Van Hoof. “Vooraf teken je voor een punt bij de tweede. We hebben de punten nodig en ik denk dat we tegen veel ploegen die broodnodige punten kunnen pakken. Het ligt allemaal heel dicht bij elkaar in deze spannende reeks. We komen van ver terug en staan nu 13de. Ik geloof in een goede afloop. De ploeg hangt goed aaneen en iedereen werkt keihard. Ook naast het veld is er een aangename sfeer. Het is hier een echte familieclub.”

Thuis tegen Moorsele

“Onze volgende opdracht is tegen Moorsele. In de heenronde werd het een spectaculaire 3-3. Hopelijk kunnen de punten zondag in Nieuwkerke blijven.” Gilles is dit jaar nieuw bij SK Nieuwkerke. Voordien was hij actief bij KSV Roeselare, Wevelgem en vorig seizoen bij EVC Beselare. De 24-jarige Lauwenaar startte het seizoen onder trainer Eddy Verbeeck, maar intussen is zijn vader Patrick de hoofdtrainer. “Toen ik bij de U8 in KSV Roeselare speelde, zat ik bij de B’s en trainde papa de A-ploeg. Toen kreeg ik al meermaals training van mijn pa. Het is wel speciaal, maar bij SK Nieuwkerke is het mijn coach. Naast het veld is het mijn vader en ik kijk wel naar hem op. Bovendien hebben we een uitstekende band.” Gilles is van nature een aanvaller, maar staat nu achterin. “Bij Beselare moest ik depanneren achterin en daar heb ik mijn plezier in gevonden. Dit seizoen mocht ik al veel spelen en ik zie dan ook geen enkele reden om niet bij te tekenen. Volgend seizoen zal ik dus opnieuw de kleuren van SKN verdedigen”, geeft Gilles nog mee, die werkt als magazijnier bij Autohandel Didier. (API)

Zondag 21 januari om 14.30 uur: SK Nieuwkerke KSV Moorsele A.