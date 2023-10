Gilles Hamers (RC Bissegem): “Nee, heb me overstap nog niet beklaagd”

RC Bissegem (2de provinciale B) verloor vorige speeldag met 3-1 van Club Roeselare. Met slechts één gewonnen wedstrijd, 5-2 tegen Nieuwkerke, moeten de blauwhemden zich voorlopig tevreden stellen met een bescheiden veertiende plaats. Behoorlijk ver onder de verwachtingen. Zondag komt Moorslede op bezoek. “Alleen winnen is goed genoeg”, maakt Gilles Hamers een vuist.

Nog voor de competitie op gang werd geschoten sprak voorzitter Marc Cheyns stoute taal: “We willen meedoen voor de prijzen”, stak de Bissegemse preses de ambities niet onder stoelen of banken. Maar het lijkt er eerder op dat Racing zich zal moeten reppen om uit de gevarenzone te blijven. “Zo’n vaart zal het wel niet lopen”, reageert Gilles Hamers. “Maar het wordt inderdaad tijd dat we resultaten neerzetten. De ploeg werd in het tussenseizoen serieus versterkt. Met het aanwezig potentieel moeten we inderdaad bekwaam zijn om bovenaan mee te draaien. Wat er dan mis gaat? Aan kwaliteit is er heel zeker geen gebrek. En ook inzake inzet en sfeer is er geen vuiltje aan de lucht. Alleen moeten die individuele fouten er binnen de kortste tijd uit.”

Gilles Hamers was de vorige vier seizoenen aan de slag bij SK Nieuwkerke. “Ik was er graag”, bekent de 24-jarige Wevelgemnaar die straks met zijn vriendin naar Kuurne verhuist. “Met de ex-ploegmaats heb ik nog regelmatig contact. Mijn voetbalverhaal is bij SV Wevelgem City begonnen. Na drie jaar Moeskroen ging ik naar Wevelgem terug. Tot mijn Wevelgemse buur Patrick Van Hoof, toen T1 bij SK Nieuwkerke, me naar zijn ploeg meeloodste. Om dichter bij huis te voetballen, en ook wel omdat Bissegem ambitie uitstraalde, koos ik dit seizoen voor Racing. De resultaten vallen momenteel dan wel tegen, maar neen, ik heb me mijn overstap nog niet beklaagd. Trouwens, ik ben er zeker van dat we er met Bissegem nog rekening zal moeten gehouden worden”, besluit Gilles Hamers. (AV)

RC Bissegem 2de provinciale B. Zondag 22 oktober 15 uur: RC Bissegem-SV Moorslede.