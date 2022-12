Gaethan Lannoo (KVC Ardooie – 2B): “Wij moeten niemand vrezen”

Doordat de thuiswedstrijd tegen SC Lombardsijde omwille van de onbespeelbare grasmat werd afgelast, is KVC Ardooie zijn leidersplaats kwijt aan concurrent KSV Bredene. Toch blikt de 25-jarige centrale verdediger Gaethan Lannoo terug op een sterke heenronde.

“Voor het seizoen had onze sportieve cel een jonge bende samengesteld met toch wel wat kwaliteiten. De bedoeling was om dit keer een rustiger seizoen te draaien dan voorheen. Onze competitie is echter veel vlotter gelopen dan verwacht, met als gevolg dat we vele weken aan de leiding stonden. Die koppositie hebben we nu spijtig genoeg uit handen moeten geven, maar virtueel blijven we aan de leiding.”

Goed gevoel

“Of we straks voluit voor de titel gaan? We beseffen des te meer dat elke tegenstander nog meer geprikkeld uit de kleedkamers zal komen als ze tegen Ardooie zullen spelen. Maar met onze kwaliteiten moeten wij niemand vrezen en gaan we wekelijks voluit onze kans. Finaal zien we wel waar ons schip zal stranden.”

De Veldegemnaar is aan zijn tweede seizoen bij KVC Ardooie bezig. “Vorig jaar wist Filip Comptaert mij te overhalen om naar hier te komen. Toen speelde ik nog bij Meulebeke. Uiteindelijk heb ik nog geen moment spijt van die keuze, want ook Pieter-Jan Ghyselen is een goede trainer. Vandaar ook dat ik al een overeenkomst voor volgend jaar heb ondertekend. Op twee spelers na heeft trouwens de volledige spelersgroep dat al gedaan. Dat betekent dat iedereen zich hier thuis voelt en dat merk je aan onze resultaten”, besluit de centrale verdediger.

Ondertussen raakte bekend dat ook de volledige technische staf – trainer Pieter-Jan Ghyselen, Peter Yde en Thijs Van Hauwaert – aanblijft. (SBR)