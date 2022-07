Elf nieuwkomers bij KVC Ardooie (2B): “Het wordt een boeiende competitie vol derby’s”

De sportieve cel van tweedeprovincialer KVC Ardooie had de voorbije maanden handenvol werk om een nieuwe spelerskern vast te leggen. Er waren immers een resem vertrekkers, maar ook een groot aantal stopte. Laatst kwam daar nog Maxim Andries bij die afhaakt met rugproblemen. In totaal zijn er elf nieuwkomers en een viertal beloften worden naar de A-kern overgeheveld.

“Als we nog eens kort terugblikken op de voorbije campagne, dan was het een raar seizoen”, opende sportief manager Dieter Devos tijdens de spelersvoorstelling. “We waren aardig gestart met 6 op 6, maar kenden toen een rampzalige reeks van 1 op 24 waardoor Filip Comptaert zelf de handdoek in de ring gooide als hoofdcoach. Ter vervanging werd Pieter Jan Ghyselen ingehaald en met succes.”

“Hij loodste ons bijna direct uit de degradatiezorgen en we pakten nog bijna de derde periodetitel. De spelerskern is misschien wel grondig gewijzigd, maar boette zeker niet aan kwaliteit in. Betrachting is om beter te doen dan in de vorige campagne. Toen zijn we op plaats 13 geëindigd. Nu zie ik ons in staat om rustig in de linkerkolom te eindigen. Wat me ook gelukkig stemt is het feit dat de reeks vol derby’s zit. Wie ik persoonlijk voorin verwacht? Ik tip op Zwevezele, Bredene en Heist als de grootste titelkandidaten.”

Pieter-Jan Ghyselen mag voor het eerst de voorbereiding van KVC Ardooie bepalen. “We starten eigenlijk al een weekje vroeger dan normaal, met als reden dat de West-Vlaamse beker al start op 24 juli. Daarin hebben we trouwens al enkele leuke waardemeters met Jong Male, WS Lauwe en RC Waregem. Het teambuildingsweekend van 12 tot en met 14 augustus sluiten we af met een thuismatch tegen Deerlijk.”

“Drie weken later begint dan het ‘echte’ werk. Ik verwacht een boeiende competitie, vol derby’s waarbij Ardooie zeker iets hoger mikt dan vorig jaar. Voor een rustig seizoen in de top 8 met geregeld een uitschieter wil ik direct tekenen”, besluit de leerkracht uit Oostvleteren.

Nieuw: Brent Callewaert (Lendelede), Thiemen Penny (Ingelmunster), Guillermo Prez (Jabbeke), Matice Van Bruwaene (Oostkamp), Mattijs en Jonas Decoene (beiden Rumbeke), Rune Babylon (Harelbeke), Milan Devuyst (Oostnieuwkerke), Charles Vanneste (vrij), Gilles Rosseel (Gullegem) en Henri Verduyn (Rumbeke).

(SBR)