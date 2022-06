Elf nieuwkomers bij Dosko Kanegem (2B): “Niet van onze gewoonte, maar we hadden geen andere keuze”

Tweedeprovincialer Dosko Kanegem wil ook komend seizoen geen mal figuur slaan. Vandaar dat de ploeg rond voorzitter David Algoet ernstig naar de transfermarkt trok. Het resultaat: 11 nieuwkomers, die moeten zorgen voor een strijdvaardige ploeg.

“In het tussenseizoen zijn een aantal kernspelers gestopt en enkelingen zochten andere oorden op”, opent voorzitter David Algoet. “Vandaar dat we verplicht waren om dit keer stevig op de transfermarkt te gaan. Elf nieuwkomers is geen eigenheid aan Dosko Kanegem, maar we waren verplicht. We zijn vooral gaan zoeken naar regionale talentvolle jongeren, die mits het nodige enthousiasme ons moeten helpen aan een zorgeloos seizoen. Zelf zie ik het veeleer als een overgangsjaar. Coach Tommy Careel krijgt dan ook de nodige tijd om een resem nieuwe spelers in te passen.”

Nieuwe technische staf

Ook in de technische staf zijn er heel wat wijzigingen. Marciano Commeyne-Vanhaverbeke komt erbij als T2, net als Eddy Braekevelt. Hij wordt de nieuwe afgevaardigde ter vervanging van Detlev D’Haene, die stopt door zijn werk.

“Waar Dosko kan eindigen? Om eerlijk te zijn heb ik daar nu nog geen zicht op. De reeks zal sowieso terug sterk zijn met naar mijn mening Club Roeselare en Houthulst als uitschieters. Ook in de vorige campagne waren ze al toonaangevend, blijkbaar zijn ze nu nog sterker geworden. Voor ons zal ik al tevreden zijn met een plaats tussen vijf en acht. We willen vooral een stabiele tweedeprovincialer zijn en blijven.”

David is nu al vier jaar voorzitter in opvolging van wijlen Frans Dewaele. Veel veranderingen zijn er ondertussen nog niet gebeurd. “Toen ik overnam in 2018 had mijn voorganger stevige fundamenten neergezet.”

De nieuwkomers zijn Rune Vandenheede, Emile Bouckaert en Henri Bonte (beiden Wielsbeke), Kamiel Dierckens, Leon Huysman en Michiel Van de Weghe (allen Tielt), Yentl Vanhaeverbeke (Ingelmunster), Thomas Tytgat (Oostrozebeke), Yurgo Filiz (Maria Aalter), Arne Raevens (Eine), Gianni De Four (Wingene). (SBR)