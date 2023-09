Eerste punt voor SV Ingelmunster

SV Ingelmunster promoveerde verrassend van derde naar tweede provinciale B en stond daardoor voor een moeilijke overgang. De allereerste match van het nieuwe seizoen leek deze stelling te beamen, want het slikte thuis een zware 0-4-pandoering tegen Zonnebeke. Maar er is enig licht aan het einde van de tunnel, want in zijn derde match, op verplaatsing bij Club Roeselare, slaagde Ingelmunster erin een puntje uit de brand te slepen.

T2 Glenn Vanhollebeke gaf toe dat een dergelijke nederlaag in de eerste wedstrijd er niet onmiddellijk zat aan te komen. “We speelden bij onze openingsmatch wel een degelijke eerste helft, maar in de tweede helft gingen we volledig kopje onder. Ook de volgende wedstrijd werd verloren, maar tegen Roeselare wisten we ons te herpakken met degelijk voetbal wat resulteerde in enig puntengewin.”

Krappe kern

“Of dit Ingelmunster voldoende voorbereid was op een overgang naar tweede provinciale? Ik moet eerlijk bekennen dat we beschikken over een te krappe kern. We kunnen alleen hopen dat we gevrijwaard blijven van al te veel blessures, maar dat ziet er niet naar uit. Gelukkig konden we tegen Roeselare Bob Desmet en Jari Bourgeois recupereren, maar daarnaast zijn Frederik Olivier en Aäron Veirman uitgevallen. Om te antwoorden op de vraag of we gewapend zijn om in tweede provinciale mee te doen zal nog moeten blijken maar de gedane transfers werden in het licht van een promotie verricht. Voor zover ik ons team inschat, moeten we bekwaam zijn om een goede middenmoter te worden. We zijn zeker geen degradatiekandidaat.”

“Tegen Roeselare hebben we een heel goed wedstrijd gespeeld met heel veel overgave. Ik denk dat de spelers de klik gemaakt hebben. Wanneer we erin slagen op dit elan door te gaan, zijn we zeker vertrokken voor een positief verhaal. Inmiddels werd ook de verdediging versterkt met een vierde man en werd een goede speler uit de B-ploeg Tijn Vankeirsbilck in de A-ploeg gedropt met een positief resultaat tot gevolg.”