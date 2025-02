Drazen Kukuric ontslagen bij KSK Beveren-Leie

Het zag er naar uit dat de samenwerking tussen T1 Drazen Kukuric en het bestuur van tweedeprovincialer KSK Beveren-Leie op het einde van het seizoen zou stop gezet worden. Het afscheid kwam er echter vroeger dan voorzien en vanavond maakte het bestuur een einde aan de overeenkomst.

Drazen Kukuric nam het roer vorig seizoen na een drietal matchen over van Pieter Van Der Sloten. Hij leidde de ploeg naar de eindronde, waarin KSK Beveren-Leie in de laatste match de promotie naar eerste provinciale nipt aan Club Roeselare moest laten. De jongste weken klikte het niet zo goed meer en Drazen Kukuric zal opgevolgd worden door Dennis Gabriël, die vooral als jeugdtrainer actief was bij GD Ingooigem en tot op vandaag bij Racing Waregem. Gabriël zal meteen overnemen en het wordt zijn eerste opdracht als T1 bij een eerste elftal. Hij leidt de ploeg voorlopig tot het einde van het seizoen en daarna volgt een evaluatie met het oog op een eventuele verlenging. (IVD)