Tweedeprovincialer SV Moorslede zal voor de rest van het seizoen geleid worden door Drazen Kukuric. Onlangs werd hij ontslagen bij Beveren Leie.

Dinsdag leidde hij al de eerste training op Grimmertinge. Aan het einde van deze campagne stopt zijn taak, want dan gaat de vereniging in zee met Maxim Vandamme en zijn assistent Pedro Kynds. De opdracht van Kukuric nu is heel simpel: Essevee in tweede provinciale houden. (Sbr)