Dosko Beveren en T1 Tim Langeraet uit elkaar

Dosko Beveren en trainer Tim Langeraet hebben in onderling overleg beslist om de samenwerking stop te zetten. De Beverse voetbalploeg verloor op de slotspeeldag zijn plaats in tweede provinciale B.

Het zag er lang goed uit voor Dosko Beveren als promovendus in tweede provinciale B, maar de mindere reeks op het einde van het seizoen brak de club alsnog zuur op. Door op de slotspeeldag zelf met 0-1 te verliezen van kampioen KSV Bredene én de zege van concurrent Dosko Kanegem tegen KSK Snaaskerke zakte Beveren naar de 14de plaats, met evenveel punten als Kanegem maar een match minder gewonnen, wat rechtstreekse degradatie naar derde provinciale tot gevolg had.

De club en trainer kwamen donderdagavond samen en beslisten om de samenwerking in onderling overleg stop te zetten. “Ik voelde de bui al wat hangen”, zegt voorzitter Philip Carron. “Tim was zoals iedereen op de club ontgoocheld met de degradatie en vond het het beste om te stoppen als T1. Al moest hij van ons zeker niet vertrekken. Want het is niet dat we slecht speelden met de ploeg. Het ontbrak ons vooral aan geluk. Tegen Loppem (3-3) troffen we vier keer de paal, tegen Snaaskerke (1-1) slikten we in de 96ste minuut nog een penalty… Met één punt meer hadden we ons gered, maar het heeft niet mogen zijn.”

“Ik wil Tim bedanken voor alles wat hij voor deze club gedaan heeft. Hij heeft hier zes jaar schitterend werk geleverd en ons onze derde titel uit onze clubgeschiedenis bezorgd, nadat corona de jaren ervoor roet in het eten had gegooid. Hij treft zeker geen schuld aan deze degradatie. Ondertussen hebben we al enkele kandidaturen binnen, maar we willen de juiste keuze maken. Iedereen krijgt tot maandag 15 mei de kans om te solliciteren en dan gaan we alles goed bekijken. Wie hier aan de slag wil, moet vooral met jeugd willen werken. En ambitie hebben, want we willen volgend seizoen meteen meestrijden voor promotie. Deze club hoort immers thuis in tweede provinciale”, besluit de voorzitter.

Nieuwe start

De ontgoocheling na de degradatie is nog steeds voelbaar bij Tim Langeraet. “We hebben inderdaad veel pech gehad, maar ik neem deze degradatie toch wel wat persoonlijk”, aldus Tim. “We hebben dit seizoen te veel kansen laten liggen. Daarom denk ik dat het na zes jaar het beste is voor alle partijen om in onderling overleg uit elkaar te gaan, zodat de club volgend seizoen in derde provinciale een nieuwe start kan nemen. Uiteraard doet het pijn om afscheid te nemen van Dosko, want het is een schitterende club om voor te werken. Ik hou vooral goede herinneringen over aan mijn periode hier, met de titel als een van de hoogtepunten.”

“Wat de toekomst brengt? Voorlopig heb ik nood aan wat rust, maar ik ken mezelf. Ik sta rap open voor iets nieuws, want voetbal is mijn leven. Maar het verhaal moet kloppen, zoals indertijd bij Dosko. En wie weet kom ik hier ooit terug, want het respect is heel groot.”