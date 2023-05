Dolgelukkig KVC Ardooie speelt eindronde in tweede provinciale

KVC Ardooie mag straks de eindronde spelen met het oog op promotie naar eerste provinciale in het voetbal.

Ze debuteerden in tweede provinciale met 61 punten en een tweede plaats in de eindklassering. Maar de ploeg werd ook eerste periodekampioen en daardoor was de eindronde verzekerd. Dit resultaat is goed voor een uitbundig feestje én een afspraak met de geschiedenis.