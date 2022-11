Dieter Wittesaele (KSV Bredene): “Minimum eindronde, blijven strijden voor titel”

Na het ontgoochelend gelijkspel in Houthulst (1-1) heeft KSV Bredene de derby tegen SK Snaaskerke met 4-0 gewonnen, mede dankzij een doelpunt na vijf minuten en twee treffers van Dieter Wittesaele. Die beseft maar al te goed wat hem en zijn maats te doen staat: “De eindronde halen is het minimum, maar uiteraard strijden we tot het einde voor de titel.”

“Het voornaamste is dat we weer drie punten rijker zijn en dat ik twee van de vier doelpunten kon scoren”, zegt de 33-jarige spits. “Dat brengt mijn totaal op negen. Ik heb nu vijf wedstrijden na elkaar gescoord, uiteraard dankzij de ploegmaats. En we speelden dan nog zonder Michiel Jonckheere en Neal Moss. In onze sterkste opstelling moeten we voor niemand bang zijn.”

“Na een wisselvallig begin loopt het nu wel vlot. We zijn gestart met een volledig nieuwe groep en dat vraagt tijd en aanpassing. We hebben domme punten verloren door gelijk te spelen tegen Beveren, Ardooie en Koekelare en vooral door te verliezen in Heist. In Houthulst was het gelijkspel wel terecht.”

“Onze volgende match, in Kanegem, moet een haalbare kaart zijn. Het verschil met leider Ardooie bedraagt nu vier punten en we mogen die kloof niet laten groeien. De club heeft serieuze inspanningen gedaan om een sterke spelersgroep samen te stellen en de promotie af te dwingen. De eindronde behalen is het minimum, maar uiteraard strijden we tot het einde voor de titel. Elke match moet natuurlijk gespeeld worden, maar met de nodige grinta en ons scorend vermogen zie ik ons nog weinig punten verliezen. Met de kwaliteit in deze groep mogen we alleen tevreden zijn met de titel.”

