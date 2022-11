Dieter Dewulf (Dosko 2B) tegen ex-ploeg: “KVC Ardooie is goed bezig, maar in een derby kan alles”

Zaterdagavond staat in tweede provinciale B dé derby tussen Dosko Beveren en KVC Ardooie op de kalender. Een duel dat bij beide ploegen enorm leeft, al zeker bij Doskoviet Dieter Dewulf die het opneemt tegen zijn ex-ploeg.

“Het is altijd heel speciaal om het tegen je ex-ploeg op te nemen en al zeker als het dan nog eens een derby is die zo leeft bij beide teams”, blikt Dieter Dewulf (29) vooruit op het streektreffen. “Of ik er nog veel spelers ken? Met Mathias Vackier heb ik nog steeds een goed contact en met hun hulptrainer Peter Yde heb ik nog samengespeeld.”

“En uiteraard zijn er nog Dieter Devos en de bestuursleden. Maar voor de rest zijn er niet veel bekenden meer. Zelf heb ik hen nog niet zien spelen dit seizoen, maar ik hoor dat hun kern verjongd is en dat er veel snee op zit.”

Te wisselvallig

Dosko Beveren is dus op hun hoede voor de Ardooise buren. “En met hun huidige eerste plaats zijn ze uiteraard goed bezig, maar in een derby is alles mogelijk. En het zou voor ons heel mooi zijn om nog eens de drie punten te kunnen pakken na onze recente nul op negen. We waren nochtans goed aan het seizoen begonnen, maar de voorbije weken presteren we te wisselvallig. Daar moeten we dus aan werken.”

“Het niveau in tweede provinciale ligt hoger dan in derde en elk foutje wordt afgestraft. We moeten dus elke match 100 procent gefocust zijn, al heb ik er vertrouwen in dat het goed komt. Vorig seizoen, toen we kampioen werden in derde provinciale C, kwamen we ook pas in november onder stoom.”

En ondanks de recente nul op negen is Dosko terug te vinden op de achtste plaats. “Daarmee doen we het zeker niet slecht als debutant. Maar het is nu wel aan ons om uit dit dipje te geraken en snel een reeksje neer te zetten. Dan is er weer veel mogelijk”, aldus de advocaat uit Oostkamp, die als duiveltje begon te voetballen bij Dosko Beveren en daarna naar KSV Roeselare trok.

Dieter Dewulf zelf is vooral blij dat hij weer op het veld staat na de mindere start. “Ik was in het begin onvoldoende fit om te spelen. Ik ben halfweg februari papa geworden en de nachtrust was even volledig verstoord. Maar ondertussen gaat het beter.”

(SM)