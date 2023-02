Diederiek Voordecker (KFC Heist – 2B): “Zolang ik voetbal, moet ik oppassen met mijn enkel”

De kustformatie startte wisselvallig na Nieuwjaar. Dankzij zes op zes tegen Lombardsijde en Lichtervelde klommen de jongens van Dimitri Delporte op naar positie acht in de klassering. De degradatiezorgen lijken voorbij.

Twee sterke wapens vierden hun rentree in Lichtervelde. Diederiek Voordecker startte en voetbalde op het hoge peil dat we van hem gewend zijn. De prille dertiger blijft zijn gewicht in goud waard. Er was nog goed nieuws. Absolute topscorer Midas Catteeuw, goed voor 25 doelpunten, tot hij uitviel met een kruisbandletsel, vierde na één jaar inactiviteit zijn rentree. Hij verscheen meteen na de rust tussen de krijtlijnen. Vijf minuten later deed de jonge scherpschutter de netten trillen. Diederiek Voordecker reed zalig mijmerend terug naar de thuishaven. “Afgelopen kampioenschap keerde ik weer naar Heist toen niemand me blijkbaar nog wilde. Ons fel verjongde geheel wist zich te plaatsen voor de nacompetitie, waar we een te sterk Jabbeke op onze weg vonden. Het huidige kampioenschap startte eerder in mineur. We werden geconfronteerd met pure pech. Op een bepaald moment noteerden we maar liefst acht geblesseerde vaste waarden. Onze coach Dimitri Delporte loodste ons met vakbekwaamheid door woelige wateren. We hoeven niet langer doodongerust naar onderen te blikken.”

Tweeluik

“Zelf bleef ik vier weken van de velden, nadat ik een tik op mijn voet had gekregen. Thuis tegen Lombardsijde pakte ik mijn eerste minuten in het slotkwartier. In Lichtervelde maakte ik de 90 minuten vol. Toch moet ik blijven opletten zolang ik voetbal: mijn enkel is het tere punt. We maken ons nu op voor het tweeluik Kanegem en Beveren. Daarna ontvangen we Lissewege. Zoals je ziet, heeft het seizoen voor ons nog heel wat in petto. Onze fantastische groep is er opnieuw klaar voor.” (JPV)

Zaterdag 25 februari om 19 uur: Dosko Kanegem – KFC Heist.