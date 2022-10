Derby SC Lombardsijde- SK Snaaskerke: 0-1 (2B): Eén kans, één goal, drie punten

De massaal bijgewoonde derby in tweede provinciale B tussen SC Lombardsijde en SK Snaaskerke is uitgegroeid tot een rommelige partij met veel duels, weinig hoogstaand voetbal, twee rode kaarten, en een nipte zege voor de bezoekers.

In de eerste minuut vlamde spits Joan Quataert van SK Snaaskerke tegen de lat. De talrijk aanwezige supporters hoopten al op een aangename derby, maar na die wervelende start viel er niets meer te beleven. Het spel was tweede provinciale onwaardig. Met ingang van het derde kwartier schoot Joren Durand, de tweede spits van SKS, in het zijnet. Ref Arjen Cordier wees naar de cornervlag. Er was geen protest van de thuisploeg, en Jarne Vandenbrande kopte de hoekschop van Joren Durand lekker tegen de touwen, 0-1. Tot aan de rust voerde de thuisploeg de forcing, maar SK-keeper Bruyneel werd niet meer bedreigd.

In de tweede helft pakten de bezoekers het voorzichtig aan, met één spits. De thuisploeg drong aan, maar was niet gevaarlijk. Voor SKS miste Dane Pauwaert een open kans. Aan de overkant kopte SCL-kapitein Kjell Missine, na corner, tegen de lat.

In het laatste kwartier ging bij iedereen het licht uit. Valentin Lalieu van SCL kreeg rood wegens herhaald protest, en even later mocht ook Jari Durand van SKS, na een harde tackle, naar de kleedkamer. Keeper Bruyneel van SKS haalde nog een bal van de lijn, en de 0-1 bleef op het bord tot het laatste fluitsignaal.

Hard werken

Jayson Bruyneel, 25 jaar en postbode van beroep, stond verrassend, ondanks de concurrentie van Angel Keters en Jurgen Hollebeke, onder de lat bij SK Snaaskerke. Hij had een belangrijk aandeel in de nipte zege.

“Ik fungeerde als keepertrainer bij Eendracht De Haan en Vamos Zandvoorde. Na een jaartje stoppen heb ik weer de smaak te pakken om te trainen”, vertelde Jason na de wedstrijd. “Met Didier Crombez als trainer, zelf een gewezen doelman, ben ik bereid om hard te werken, en dat werd vandaag beloond met een basisplaats in de derby. Jasper David, Jorn Cools en Brian Cordier waren geblesseerd, maar we hebben het verstandig aangepakt en nemen drie gouden punten mee naar huis. Hopelijk kunnen we bevestigen, thuis tegen FC Roeselare.”