Dempsie Dumoulin (KWS Houthulst A – 2B): “We willen over enkele jaren een stabiele club in eerste zijn”

KWS Houthulst A kon dit jaar nog maar één keer winnen. “Het loopt allemaal wat minder sinds de winterstop”, beseft ook Dempsie Dumoulin. “Het is elke week puzzelen voor de coach.” Maar hij heeft vertrouwen in de toekomst van de club.

“Er zijn enkele jongens geblesseerd uitgevallen en we hebben ook elke week enkele geschorsten”, vertelt Dumoulin. “Ook onze doelman Brecht Vergracht staat nu voor een lange periode aan de kant met een blessure.”

Ondanks de tegenvallende resultaten van de voorbije weken zijn ze in Houthulst aan een goed seizoen bezig. Met nog tien wedstrijden te gaan ziet het ernaar uit dat ze volop zullen meestrijden voor de eindrondeplaatsen. “De eindronde is zeker geen hoofddoel. We proberen gewoon zoveel mogelijk wedstrijden te winnen.”

Dempsie is bezig aan zijn achtste seizoen bij Houthulst. Hij heeft veel zien veranderen. “Alles in Houthulst is heel goed geregeld. Je ziet aan alles dat de club de laatste jaren heel erg gegroeid is en de ambitie heeft om zeker nog een reeks hoger te spelen. Maar dat is nu nog niet aan de orde. De club wil elk jaar een beetje groeien en uiteindelijk kan ze over enkele jaren een stabiele club in eerste provinciale worden.”

Lekker blijven

De 34-jarige Dumoulin blijft Houthulst ook volgend jaar trouw. “Zo goed als iedereen heeft beslist om te blijven. Een tweetal spelers denken aan stoppen, maar ook dat is nog niet zeker. Ik mocht dit seizoen al bijna alles spelen en blik dus tot nu toe zeker terug op een geslaagd seizoen. Zelf was ik wel wat minder beslissend dan afgelopen jaren, maar het succes van de ploeg primeert boven mijn eigen succes. Ikzelf voel me als Houthulstenaar uitstekend in de ploeg en zie dan ook geen reden om te vertrekken,” besluit de bouwvakker. (BP)

Zaterdag 11 februari om 19 uur: VV Tielt – KWS Houthulst A.