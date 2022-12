Dany Couvreur als T1 (KFC Lichtervelde 2B): “Aan een mooi nieuw verhaal bouwen”

Vorige week werd al bekendgemaakt dat Lorenzo Seys de T1 blijft voor de rest van het seizoen, maar intussen heeft KFC Lichtervelde ook een coach voor volgend seizoen beet. Met Dany Couvreur kiest het voor een ervaren coach uit eigen gemeente.

Een week na het ontslag van Renzy Callewaert kondigde het Lichterveldse bestuur aan dat het een opvolger heeft gevonden. Voormalig T2 Lorenzo Seys doet het seizoen uit als T1, maar vanaf volgend seizoen neemt Dany Couvreur over. De 63-jarige Lichterveldenaar heeft tonnen ervaring in het provinciale voetbal.

“Als man van de streek is het een mooie uitdaging om in eigen gemeente aan de slag te kunnen gaan”, klinkt het bij Dany Couvreur. “Ik ken het huis en zal bij KFCL veel bekende gezichten ontmoeten.”

Dany Couvreur doet wel nog het seizoen uit bij VK Dudzele, waar het zijn zesde jaar is. “Voor Dudzele ben ik ook drie jaar bij Dosko Beveren en twee jaar bij Kanegem aan de slag geweest. Ik wil in schoonheid mijn jaren bij Dudzele afsluiten. De volledige focus ligt de komende maanden dus nog op Dudzele, waarmee ik het seizoen ergens in de middenmoot hoop af te sluiten.

“Maar dat neemt niet weg dat ik, wanneer het past in mijn agenda, af en toe al eens zal gaan kijken naar mijn team van volgend seizoen. Ik hoop dat ze dit seizoen het behoud kunnen veiligstellen. Alles staat nog heel dicht bij elkaar in die reeks, dus het is afwachten.”

“Of het tweede of derde provinciale wordt, maakt voor mij echter niet zoveel uit. We willen vooral aan een mooi nieuw verhaal bouwen. Voor de gesprekken met de spelers in functie van volgend seizoen is het alvast heel belangrijk dat ze nu al duidelijkheid hebben over wie de trainer zal worden. Op die manier zal er voldoende tijd zijn om aan een ploeg te bouwen. Of Lorenzo Seys zal aanblijven als T2, ligt nog niet 100 procent vast, die keuze is aan hem”, besluit hij.

(SB/foto KD)