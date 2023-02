Cromheecke straks volwaardige A-kernspeler KM Torhout: “Unieke kans om door te groeien”

Jeugdproduct Quinten Cromheecke, die al sinds november meetraint met de A-kern, maakt volgend seizoen definitief de overstap van de beloften naar de A-kern van KM Torhout. Een kennismaking met de 19-jarige Oostkampenaar.

“Het is een mooie nieuwe stap in mijn carrière”, klinkt het bij Quinten Cromheecke. “Het is een unieke kans om door te groeien bij de club waar ik een groot deel van mijn opleiding kreeg. Ik ben dit jaar aan een sterk seizoen bezig bij de beloften en we behalen mooie resultaten als ploeg. Ik mag ook al sinds november meetrainen met de eerste ploeg en het is leuk dat dit nu wordt beloond met de kans om volgend seizoen definitief de overstap naar de A-kern te maken. Het doet deugd om zoveel vertrouwen te krijgen.”

De student accountancy-fiscaliteit aan Vives Brugge mocht de jongste weken als 16de man ook al eens proeven van het wedstrijdgebeuren in tweede amateurklasse. “Op die manier kon ik al eens de opwarming en de sfeer voor de wedstrijd meemaken”, aldus Quinten, die zijn carrière begon bij Oostkamp, maar na 4 jaar de overstap maakte naar KM Torhout. Na een jaartje KSV Roeselare en twee jaartjes Cercle Brugge is de linksvoetige verdediger sinds de U17 weer bij Torhout actief.

“Ik kan zowel als linker centrale verdediger als linksachter spelen en moet het vooral van mijn verdedigend inzicht en vermogen hebben. Daarnaast coach ik bij de beloften de jongens die rond me staan. Dankzij mijn linksvoetigheid heb ik op die posities een streepje voor in het uitvoetballen. Mijn grootste werkpunten zijn het rustig blijven aan de bal en de juiste keuzes maken op het vlak van passing.”

“Mijn volgende doelstelling is om uit te groeien tot een volwaardig onderdeel van de A-kern en om uiteindelijk door te breken bij de eerste ploeg van KM. Daarna zien we wel”, besluit Quinten.

