Clubs tweede provinciale B kijken uit naar tweede helft van het seizoen, SV Wevelgem is gedoodverfde favoriet: “Nog elf keer winnen”

Het is de leider bij de winterstop die gastheer is voor de collega-ploegen uit tweede provinciale B. Een korte agenda over de entree-prijzen, de datum voor de volgende vergadering, geleid door de ervaren Vera Vandommele leidt een lekker buffet in, met tijd voor napraten. De traditionele ronde van de ploegen is moeilijker te organiseren door de setting met maximum zes per tafel. Het wordt een rondje langs de 14 aanwezige ploegen.

Trainer Frederik Callu is tevreden bij Zwevegem (6de). “Het is tot nu toe goed meegevallen, er is een goede organisatie. Voor de titel zal Wevelgem niet meer bij te halen zijn. Voor volgend jaar willen we de kern behouden en zelfs wat kleiner maken en gaan voor gerichte vernieuwingen. We bieden kansen aan de jeugd. Het is wel jammer dat onze kapitein Ameye stopt.”

Voorzitter Koen Roelandt van Moorsele glundert. “De derde plaats is prachtig. Overgaan naar eerste was niet de ambitie, maar wie weet, kunnen we nog verrassen in de eindronde. Er wordt gewerkt aan een aantal transfers, maar er schuiven ook jongeren door. Met Dzico Jabobs hebben we daar zeker talent.”

SK Staden (15de) kende veel kwetsuren bij spelbepalende spelers. “We hopen nu vooral dat ze terugkomen. Bij de start van het seizoen moesten ook drie spelers afhaken door privé-redenen. We kenden dus een moeilijke start. We geven niet op, kregen al complimenten van topploegen. We proberen gezond te blijven, zonder met zotte bedragen te zwaaien en zetten nog meer in op het integreren van de jeugd.”

KVK Avelgem staat achtste en heeft ambitie voor de eindronde. “Volgend jaar is er de ambitie om te stijgen, onder andere om aantrekkelijk te blijven voor de eigen jeugd. Er zijn al drie transfers gebeurd van spelers die uit nationale reeksen komen. De ploeg uit vierde provinciale bestaat helemaal uit Avelgemse jongeren, en we willen die ook zoveel mogelijk laten doorstromen.”

KSK Vlamertinge (7de) zit samen met Poperinge (5de) aan tafel. KFC Poperinge is tevreden na een moeilijke start. “We hebben ambitie voor de eindronde, maar daar mag je geen enkel zwak moment hebben. We zijn nog bezig met transfers en bouwen onze visie uit dat er een band moet zijn tussen de spelers en Poperinge. Momenteel is een twaalftal spelers afkomstig uit of woonachtig in onze stad.”

KSK Vlamertinge is tevreden. Ook hier is de filosofie om de kaart van de jeugd te trekken en een stabiele tweedeprovincialer te worden. “Nu al is ongeveer de helft van onze spelers van eigen kweek. Er zijn weinig vertrekkers en de trainer en staf blijven. Bij ons zullen enkele spelers uit de A-ploeg de stap zetten naar de tweede ploeg.”

Ook de buren uit Deerlijk en Beveren-Leie aperitieven samen. Deerlijk staat tweede en als het kan, zetten ze graag de stap naar boven. Er zijn al zes transfers gebeurd, daar spreekt ambitie uit. Er zitten ook regelmatig spelers uit de beloften op de bank, maar Niels Destadsbader is daar niet bij. Deerlijk kiest ook om verzorgd voetbal te brengen.

KSK Beveren-Leie (9de) is na een dramatische start met 5 punten op 24 niet in paniek geschoten. “We hebben een jeugdige ploeg, en plots ging het beter. Het hangt soms af van details, en we hadden nogal wat nieuwe spelers die op elkaar ingespeeld moesten geraken. We mikken op jongeren uit Groot-Waregem, al is doorstromen niet altijd makkelijk. Daarom zorgen we ook voor de nodige ervaring.”

Blauwvoet Otegem zal gelukkig zijn als ze er in blijven. “Er zijn veel jongens vertrokken en we kozen er voor om eigen jeugd en nieuwe jongeren de kans te geven om zich te bewijzen. Je weet dat je dan soms punten verliest door de onervarenheid maar er is een goede sfeer en we zien progressie. Er is geïnvesteerd in ervaring voor volgend seizoen. We ervaren wel moeilijkheden door de coronabesmettingen.”

FC Moen tikt me meteen op vingers. Ze staan niet vierde, maar ex aequo derde en zijn de enige ploeg die de ambitie uitspreken om het Wevelgem nog moeilijk te maken. Greg Vandenbulcke is er al tien jaar trainer. De doelman keert terug na een blessure en Moen gaat dus voor de titel. Of de eindronde, en als de kans zich voordoet lonkt eerste provinciale. De belofte voor een kunstgrasveld is niet nagekomen. De meeste spelers blijven en na het moeilijke programma van februari zal veel duidelijk zijn.

Dottenijs Sport heeft met Pascal Devreese een nieuwe trainer beet. In enkele weken spurtte de ploeg van de voorlaatste naar de elfde plaats. “Er zijn keuzes gemaakt, duidelijke afspraken en we zijn op de goede weg. De voorbije vijf jaar speelden we de eindronde, dus de ambitie om te stijgen naar eerste leeft in deze ploeg. Een heel beloftevolle jeugdspeler, amper 17, heeft bijgetekend. Voorlopig zijn er nog geen nieuwe transfers gebeurd.”

SK Nieuwkerke (12de) ambieert de linkerkolom en een rustig seizoen. De trainer kon pas starten in de tweede helft van augustus, toen de vorige moest stoppen door gezondheidsproblemen. “We hebben een kleine kern, maar als iedereen speelklaar is, zullen we geen problemen kennen. Dit is wel een reeks met een behoorlijk niveau, alle ploegen tussen de 6de en 16de plaats staan heel dicht bij elkaar.”

KSK Geluwe (14de) kende al een turbulent seizoen, met blessures en schorsingen en wil zich herpakken. Spelers komen terug en dat zal nodig zijn om de degradatie te vermijden. Geluwe speelde de voorbije 30 jaar al 25 jaar in tweede, en gaat ook voor een mix van eigen jeugd aangevuld met enkele sterkhouders. Gesprekken voor volgend seizoen zijn bezig.

Last but not least wil SV Wevelgem kampioen worden. Trainer Dylan Vanhaverbeke blijft met de voeten op de grond. “Er zijn nog 14 matchen, waarvan we er 11 moeten winnen.” “Maar we staken bij de start van het seizoen niet onder stoelen of banken dat we de bedoeling hadden om te stijgen”, vult voorzitter Vincent Mispelaere aan.

“De visie van de ploeg is om het aantal ‘buitenlanders’, spelers die niet uit de eigen jeugd komen, te beperken. We kiezen voluit voor eigen jeugd, zo haalden dit jaar al tien jeugdspelers speelminuten. We investeerden voor volgend jaar in drie spelers en mikken nog op één versterking.” Dat de sfeer goed zit in Wevelgem is een understatement. Ze halen in elk geval vlot het sluitingsuur. Op naar een kampioenenfeest?

(HV)