Club Roeselare wint herspeelde wedstrijd op Houthulst

Woensdagavond won Club Roeselare in tweede provinciale B met het kleinste verschil (1-2) op Houthulst. De wedstrijd, eindigde enkele weken geleden nog op een gelijkspel, maar moest door een klacht van de thuisploeg na een scheidsrechterlijke dwaling nu herspeeld worden.

Met camerabeelden langs het veld kon Houthulst immers bewijzen dat de Roeselaarse kapitein Arne Hélin toen onterecht op het veld bleef staan ondanks een dubbele boeking. Ook nu weer waren de zenuwen gespannen. Dit verklaart ook de vele gele kaarten, 10 in totaal waarvan 7 voor Roeselare.

Club won uiteindelijk nadat het in drie minuten tijd een achterstand uit de eerste periode ophaalde. Voor Roeselare scoorden Lubaszka en De Deygere. In de klassering doet Club nu haasje over met Houthulst naar de 6de plaats. (SBR)