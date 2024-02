Club Roeselare (2B) wil winnen tegen leider Zwevegem

Club Roeselare is aan een uitstekende reeks bezig in tweede provinciale B. De ploeg van coach Kenny Verduyn is daardoor opgerukt naar de tweede plaats. Het verschil met koploper Zwevegem bedraagt wel al 14 punten, maar laat dit net zaterdag de tegenstander zijn. De net 34 jaar geworden Lauden Hugelier, die nu vooral centraal op het middenveld opereert, hoopt stiekem op een overwinning.

“Zondag hebben we alvast uitgepakt met een enorm sterke collectieve prestatie tegen eindrondeconcurrent Vlamertinge A. De 4-1 eindcijfers waren niet eens overdreven, echt iedereen was top. Het enige spijtige is het dom tegendoelpunt dat werkelijk uit de lucht viel. Dat zorgt ervoor dat we nu alleen tweede zijn, want concurrent Beveren Leie kwam niet verder dan een gelijkspel. We zitten dus ideaal op schema om een eindrondeticket te grijpen, voor de titel is de vogel al gaan vliegen met Zwevegem Sport. 14 punten nog inhalen is quasi onmogelijk.”

oppermachtig in 2B

“Het wordt zaterdag dus een moeilijke verplaatsing naar Zwevegem Sport. Dat beseffen we maar al te goed, maar toch gaan we proberen om met de volle buit aan de haal te gaan. De sterkte van Zwevegem? Persoonlijk vind ik het een bijzonder aanvallend team dat nu al 49 keer scoorde in 18 matchen, goed voor een gemiddelde van 2,5 goals per match. Ondertussen slikken ze achterin heel weinig tegendoelpunten, nu nog maar 16. Met dergelijke statistieken ben je gewoon oppermachtig voor de reeks”, aldus Lauden Hugelier.

De Izegemse kinesist is één van de weinige spelers die bij Club niet tot een overeenkomst kwam voor volgend seizoen. “Deze week zijn we nog eens rond de tafel gaan zitten om alsnog tot een akkoord te komen, maar daarin zijn we jammer genoeg niet geslaagd. Ik moet dus op zoek naar een andere ploeg. Spijtig.”

(SBR)

Zaterdag 3 februari om 18 uur: Zwevegem Sport – Club Roeselare.