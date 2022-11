Christoph Vandepoorten (KSKV Zwevezele 2B): “Match van het jaar tegen Lichtervelde”

Het door blessures en schorsingen geplaagde KSKV Zwevezele leed op het kleine veld van Dosko Kanegem opnieuw een nederlaag. Er ontbraken maar liefst vijf basisspelers. Tegen de buren uit Lichtervelde krijgt de ploeg van trainer Christoph Vanderpoorten de kans om zich te herpakken.

“In de eerste 20 minuten deden we onszelf de das om”, verduidelijkt trainer en Lichterveldenaar Christoph Vanderpoorten. “Dit door onze kansen niet af te werken en op 5 minuten tijd twee cadeaus weg te geven. Dan sta je 2-0 achter en weet je dat het moeilijk gaat worden in Kanegem, op het kleine veld en tegen een ploeg die met 10 aan hun 16 meter een dubbele gordel optrok. Dat is uiteraard hun goed recht. Bij ons waren er te veel spelers die onder hun niveau presteerden. Dit zijn wedstrijden die we moeten winnen. We presteren nog te wisselvallig.”

Reactie van spelers

“Ten opzichte van vorig seizoen halen we een beter niveau en is de mentaliteit op training wel goed. Met Degroote missen we al een gans seizoen een van onze sterkhouders. Hij heeft nu de loopoefeningen hervat en hopelijk krijgen we hem zo snel mogelijk wedstrijdfit. Ook Provoost en Verstraete waren out in Kanegem. Dereere, Vandekerckhove en Verhelst waren geschorst. Simoes en Naert vielen uit. Dat laat toch wel zijn sporen na, vorig seizoen was zoiets een kleine ramp geweest. Wij hopen enkele spelers te kunnen recupereren voor de elfde match van het seizoen tegen Lichtervelde. Voor hen is dat de match van het jaar. We weten dus waar we ons aan mogen verwachten. Beide ploegen hebben geen geheimen voor elkaar. Ik verwacht een serieuze reactie van mijn spelers en een collectieve winnaarsmentaliteit na het verlies in Kanegem”, besluit de trainer. (WD)

Zaterdag 12 november om 18.30 uur: KSKV Zwevezele – KFC Lichtervelde.