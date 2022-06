Chris Plaisier nieuwe T1 derdeprovincialer SK Staden: “Een volledig nieuwe ploeg bouwen met jeugdig talent”

Na het onverwachte afscheid van Nick De Groote als hoofdcoach bij SK Staden, ondanks een mondelinge overeenkomst, werd nu de 49-jarige Chris Plaisier als opvolger aangeduid. Hij was momenteel sportief werkloos, maar had al trainerservaring opgedaan bij onder meer Houthulst, De Panne en Veurne. Nu krijgt hij van het bestuur de opdracht om aan een jonge nieuwe ploeg te bouwen.

“Toen SK Staden de vorige keer naar een nieuwe hoofdcoach op zoek moest, lag ik al in de balans met Nick De Groote”, opent Chris, die afkomstig is uit Houthulst, maar nu in Beerst woont. “Staden is een stabiele gezonde club waar ik graag deel van uitmaakte. We zijn dan ook snel tot een overeenkomst gekomen. De bedoeling is dat ik een bijna volledig nieuwe ploeg ga bouwen, vol jeugdige talenten. Dat is nodig nadat een zestal sterkhouders zijn gestopt en een drietal vertrokken. Ik weet dus nu echt niet hoe sterk mijn groep gaat zijn.”

Extra tijd

“Vraag me dus niet naar ambities of dergelijke, want pas eind september zal ik je daar meer kunnen over vertellen. Ik hoop op een rustig seizoen in de middenmoot, maar ook daarover ligt geen druk vanuit het bestuur. Ze beseffen dat ik door de vele jeugdige elementen extra tijd zal nodig hebben”, aldus de magazijnier.

Chris startte zijn eigen voetballoopbaan bij Houthulst en speelde er tot zijn 27ste. “Daarna speelde ik voor De Ruiter en Kachtem, tot ik terugkeerde naar Houthulst en er op mijn 31ste zwaar geblesseerd raakte aan de knie. Tijdens mijn revalidatie werd ik gepolst om assistent te worden en sindsdien ben ik niet meer uit het trainersvak geraakt. Ik was nog vijf jaar bij Veurne en vijf jaar bij De Panne actief, met ertussen een korte periode Proven. In het coronajaar heb ik vijf matchen van Jonkershove getraind, maar toen men besliste om vrijwillig naar vierde te zakken, heb ik er de brui aangegeven. De komende weken ga ik met mijn staf, die op post blijft, rond de tafel zitten om het volgende seizoen te bespreken.” (SBR)