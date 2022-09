Cédric Simoens wil met Jong Male (2B) bevestigen tegen Tielt: “Wat een glansprestatie tegen Roeselare”

Coach Stijn Desmet had zijn jongens tot in de puntjes voorbereid voor de komst van Club Roeselare. De T1 wilde de start in tweede provinciale onder geen enkel beding missen.

Birger Longueville kreeg de kapiteinsband omgord en de ervaren Cédric Simoens mocht de hele wedstrijd opdraven. Laatstgenoemde, altijd sympathiek en bereid tot een praatje, straalde. “Wat een glansprestatie! We voelden ons sinds juli van week tot week groeien maar een topploeg als Club Roeselare met 4-0 aftroeven, lijkt me toch een superstunt. Ik ken geen enkele rivaal in onze reeks maar als ik onze huidige prestatie evalueer, dan denk ik dat we gerust de middenmoot mogen ambiëren. Vooral in eigen vesting zullen we te vrezen zijn.”

“Sijsele, Cercle Brugge, Maldegem, Oostkamp, acht jaar Damme, Adegem, waarmee ik kampioen speelde, en opnieuw Damme tijdens het coronajaar, waren mijn vorige uitdagingen. Heel even dacht ik de schoenen te mogen opbergen wegens een gescheurde kruisband tijdens mijn laatste seizoen Adegem.”

Geen zwakke plek

“Vorig kampioenschap bood ik me aan langs de Brieversweg. Ik moest aan de voet geopereerd worden, het werd een sukkelseizoen qua blessures. Nu sta ik er en zal de club proberen toegevoegde waarde te bieden. Ik zie geen enkele zwakke plek in ons geheel. Voormalig Beernemse topscorer Damy Ide trof twee keer raak en nieuwe doelman Cedric Vanhee hield met brio de nul. Al dat moois vraagt natuurlijk bevestiging. We maken ons nu op voor de trip naar VV Tielt, dat forfaitcijfers rond de oren kreeg in Koekelare. Dat is een gewond dier hé. Laat ons maar uitgaan van eigen sterkte, dan hoeven we niemand te vrezen. We worden hier op alle vlakken in de watten gelegd, krijgen efficiënte oefensessies voorgeschoteld en tijdens de wedstrijden geven we graag veel terug. (JPV)

Zaterdag 10 september om 19 uur: VV Tielt – Jong Male VV.