Cedric Renard is niet langer trainer van VV Tielt: “Bezieling bij spelersgroep is weg”

VV Tielt verloor vorig weekend met duidelijke 4-1 cijfers op het veld van K. Woudsport Houthulst en na afloop van die wedstrijd bood trainer Cedric Renard bij het bestuur zijn ontslag aan. “Ik heb het beste voor met Tielt en deze beslissing heb ik genomen in functie van de club”, zegt hij.

Sinds midden november 2019 stond Cedric Renard aan het roer bij VV Tielt. Met zijn vakkennis en zijn uitstekende kwaliteiten als motivator zorgde hij voor een ommekeer binnen de ploeg. Hij haalde goede resultaten met bovendien ook mooi voetbal.

“Ik heb mooie jaren beleefd hier in Tielt”, zegt hij. “In het bestuur van de club zitten fantastische mensen, waarmee ik ook een blijvende, mooie band heb mee opgebouwd. Dat bestuur stond nog steeds voor de volle 100 procent achter mij, maar toch besliste ik zelf om een stap opzij te zetten. Ik merkte dat de geestdrift en de bezieling bij de spelersgroep wat weg was. Ik heb het dan niet zozeer over de wedstrijd tegen Houthulst, maar dat was wel de druppel. Als je merkt dat je als trainer nog de meest gepassioneerde persoon op het veld bent, dan moet je jezelf toch een aantal vragen stellen.”

Schokeffect

“Ik heb het beste voor met VV Tielt en ik heb deze beslissing genomen in functie van de club. Ik hoop dat er een soort schokeffect komt en dat iedereen eens in de spiegel kijkt. Er is zeker voldoende kwaliteit aanwezig om op zijn minst een zorgeloos seizoen te draaien. Dat is zeker het probleem niet. Wat er binnen de groep misschien wel ontbreekt, is een aantal sterke persoonlijkheden. Als de resultaten wat tegenvallen, dan moet er een aantal spelers opstaan en de ploeg op sleeptouw nemen. Dat was nu niet het geval”, gaat hij verder.

“Nu is het voor mezelf tijd om wat te gaan herbronnen. Het is altijd goed om eens na te denken en nieuwe impulsen op te doen. Als er iemand komt met een mooi project, dan ben ik altijd bereid om te luisteren en om in dialoog te gaan. Ik ben nog altijd gebeten door de voetbalmicrobe, maar ik zal mijn tijd nemen”, besluit hij.