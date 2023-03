Casey Ardaen (SC Lombardsijde – 2B): “Ik geloof nog in de redding”

SC Lombardsijde heeft het moeilijk in tweede provinciale. Zondag moest de kustploeg op bezoek bij Jong Male, dat zowel in de eerste als in de tweede periode als tweede eindigde en nog op de derde plaats staat in de tussenstand met 48 punten. De Lombarden wonnen met 2-3 en de Oostendse postbode Casey Ardaen scoorde twee keer.

“We zijn zonder verwachtingen naar Male vertrokken, maar waren wel bereid ons vel duur te verkopen”, vertelt Casey. “We wisten dat Male het middenveld overslaat en met hoge ballen voor doel werkt. We hebben ze goed opgevangen en konden vroeg scoren via Packo Avoki. De thuisploeg scoorde onmiddellijk tegen. Op het kwartier klommen we weer op voorsprong. In de tweede helft hebben we onze nipte voorsprong goed verdedigd. Een kwartier voor tijd kon de thuisploeg toch gelijkstellen via invaller Jari Belpaire. Jong Male ging voluit voor een derde doelpunt en daar hebben wij van geprofiteerd op de counter. Bij een actie van Packo werd ik vrijgespeeld en met een schuiver in de verste hoek kon ik mijn tweede van de namiddag binnenprikken. Male drong nog aan maar wij pakten drie kostbare punten in de strijd voor het behoud.”

Casey Ardaen (31) doorliep de jeugdrangen van KV Oostende tot bij de beloften als spits. Hij speelde bij SK Spermalie en bij SV Bredene. Hij stond twee jaar aan de kant met een aanslepend kuitletsel. Wesley Deschacht haalde hem van SV Bredene weer naar SC Lombardsijde, waar hij afwisselend in de spits en op de tien speelt. Voor volgend seizoen heeft Casey gekozen voor SK Eernegem.

Niet naar Snaaskerke

“Ik kon naar tweedeprovincialer SK Snaaskerke, waar Wesley Deschacht trainer is, maar op mijn leeftijd geef ik de voorkeur aan derde provinciale”, zegt de Oostendse postbode.

“Voor het zover is, gaan we proberen het behoud af te dwingen met Lombardsijde. “Momenteel ziet het er niet goed uit maar in Male hebben we bewezen dat we lang nog niet veroordeeld zijn. Als we Jong Male op eigen veld kunnen kloppen, dan kunnen we thuis ook winnen van Tielt. Een week later gaan we op bezoek bij rode lantaarn Loppem en ook deze zespuntenmatch moet drie punten opleveren. Ik geloof nog in de redding!” (FRO)