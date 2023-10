Bryan Artois (KSK Vlamertinge – 2B) hoopt basisstek te heroveren

Clubliefde is een begrip dat al lang niet meer tot de woordenschat van de meeste voetballers behoort. Bij KSK Vlamertinge loopt echter een speler rond die al bijna twintig jaar aan de club verbonden is en er niet aan denkt om er ooit weg te gaan. Bryan Artois (27) was nog een kleine jongen toen hij al op het voetbalveld in de Kasteelweg rondliep.

“Ik heb de voetbalmicrobe wellicht met de paplepel meegekregen, want mijn vader voetbalde ook bij de rood-witten en zetelt nog altijd in het bestuur. Mijn band met de club is sinds kort nog een stuk hechter, want mijn vriendin voetbalt sinds dit seizoen in de nieuwe damesploeg.”

De meeste jongens met wie Bryan Artois begon te voetballen, hebben de schoenen al lang aan de haak gehangen of spelen in een ploeg uit een lagere reeks. “Ik voel me thuis in deze club en heb eigenlijk nog nooit echt overwogen om elders te voetballen. Enkele jaren geleden had ik een mindere periode en toen kwam het wel eens bij me op of het niet goed zou zijn om andere lucht op te snuiven, maar lang heb ik niet getwijfeld. Voor mij is deze club eigenlijk mijn tweede thuis.”

Alhoewel de linksachter de laatste weken vaak op bank zit, is het zijn ambitie om snel opnieuw een vaste stek te heroveren in het elftal van coach Xavier Deleu. “Het verrast me een beetje dat ik dit seizoen invaller ben, want ik blijf me inzetten voor de ploeg. Ik ben iemand die me altijd honderd procent geeft en ik kan me voorstellen dat ik soms mijn ploegmaten irriteer met mijn gezaag op het veld. Ik heb echter nooit de bedoeling om iemand te kwetsen, maar dat komt misschien wel zo over. Ik hoop binnenkort weer de volle negentig minuten op het veld te staan”, besluit Bryan Artois.

Zaterdag 14 oktober om 19 uur: KFC Lendelede Sport – KSK Vlamertinge A.