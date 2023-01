Broers Yoni en Yari Delporte blinken uit bij KFC Heist: “Voetbal is een familiegebeuren”

Na een wisselvallige start vertoeft KFC Heist in de middenmoot van tweede provinciale. Op bezoek bij topformatie Male sneuvelde de kustformatie slechts in blessuretijd. Coach Dimitri Delporte blijft altijd rustig en gaat zijn zevende kampioenschap in. Hij leest voetbal en werkt professioneel met het talent dat hij onder zijn vleugels krijgt.

Dimitri Delporte vertelt over de drastische beleidsbeslissing om alles op eigen jeugd te zetten en het succes daarvan. “Twee jaar geleden besloten we onze jongeren alle voorrang te verlenen. Met een piepjong geheel plaatsten we ons zowaar voor de nacompetitie. Dit kampioenschap startten we iets minder al blijf ik het voetbal zien waar ik naar streef. Yoni en Yari Delporte zijn mijn neefjes. Voor hen ben ik iets kritischer dan voor de rest ook al bezetten ze sleutelposities op defensief vlak. Ze scoorden overigens elk drie keer in deze competitie. Voetbal is een familiegebeuren, voor mij gepaard gaand met een dosis gezonde stress.”

Dimitri loodst ons vervolgens mee naar de kleedkamer en maant Yoni en Yari om naar buiten te komen. Lachend poseren ze samen met hun oom voor de foto en dan steekt Yoni van wal.

Vaste waarde

“Op mijn vijfde begon ik te voetballen, eerst een jaar in Lissewege. Dan ging het richting Blankenberge tot ik 17 lentes telde. Daarna stevende ik richting Heist waar ik nu aan mijn derde kampioenschap bezig ben. In het coronajaar mocht ik sporadisch oefenen met de eerste ploeg maar kreeg geen kans. Begrijp ik wel hoor. Vanaf vorig seizoen startte ik in de basis als vaste waarde. Dat Dimitri mijn oom is speelt geen enkele rol. In het begin had ik het gevoel dat ik me nog meer moest bewijzen dan een ander. Tussen de krijtlijnen sta ik er al lang niet meer bij stil dat hij de broer is van mijn vader. Zijn oefensessies zijn trouwens juweeltjes. Dankzij hem hangt de ploeg supergoed aan elkaar.”

Superpreses

Yari vervolgt met een kwinkslag: “Mijn broer gaf hier een puik interview en ik moet dat overklassen? Ook ik ben opgeleid in Lissewege maar bleef er iets langer dan Yoni. Daarna ging het richting Blankenberge en we vertrokken op hetzelfde moment naar Heist. Zelf fungeer ik als centrale verdediger, broerlief een rij hoger. Organisatorisch loopt het allemaal naar wens. Graag zou ik nog wat stijgen in de klassering. Naar volgend kampioenschap toe mogen we toch eerste provinciale durven ambiëren? Hier schuilt immers een pak talent. Ook het bestuur levert fantastisch werk met Philip Vaneeghem als superpreses en fantastisch mens.” (JPV)

Zaterdag 28 januari om 19 uur: KFC Heist – KVC Ardooie.