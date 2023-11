Broers Jasper en Ward Maerten zijn boegbeelden van KFC Poperinge (2B): “We voelen ons hier allebei goed”

Het was wennen voor de broers Jasper en Ward Maerten toen ze vorig weekend, door de algemene afgelasting van het provinciale voetbal, niet samen op het voetbalveld stonden. Tijdens het voetbalseizoen voetballen ze immers al vijf jaar elk weekend samen in het elftal van KFC Poperinge A.

Ward (25) is de jongste van het broederpaar Maerten. Als kleine jongen startte hij zijn jeugdopleiding bij de rood-gelen. Vrij snel verhuisde hij echter met verschillende andere jongens uit de streek naar KSV Roeselare. Daar speelde ook zijn broer Jasper, maar door hun leeftijdsverschil speelden ze in de jeugdreeksen nooit in dezelfde ploeg.

“Het zou mooi zijn mochten we ooit samen kampioen worden”

“Het was voor onze ouders best wel een drukke periode toen we beiden in Roeselare voetbalden. Er moest flink wat gepland en georganiseerd worden binnen ons gezin. De eerste jaren brachten zij ons immers naar de trainingen en de wedstrijden. Gelukkig konden we later meerijden met een busje van de club. Ik heb me al die jaren in Roeselare wel goed geamuseerd. Het was een toffe periode, want er waren verschillende jongens uit de regio die daar ook speelden. Af en toe sta ik nog eens tegenover hen op het veld en dan is het altijd een leuk weerzien. Toen ik aan hogere studies begon en doorkreeg dat ik weinig kans maakte om door te breken in een ploeg die op dat niveau speelde, besloot ik om naar KFC Poperinge terug te keren”, aldus Ward.

Zware blessures

Jasper (27) genoot ook een groot deel van zijn jeugdopleiding bij KSV Roeselare. Zijn veelbelovende voetbalcarrière werd echter gedwarsboomd door enkele zware blessures. Ook de twee jaar dat hij bij FC Gullegem voetbalde, waren door blessures geen echt succes. Vijf jaar geleden besloot hij terug te keren naar de heimat, waar hij zijn broer Ward terugvond.

“Pas toen ik weer bij KFC Poperinge voetbalde, speelde ik voor het eerst samen met mijn broer. Dat was een aangenaam gevoel, want we kunnen heel goed met elkaar opschieten. Ik ben onze ouders ook heel dankbaar voor alle opofferingen die ze voor ons deden. Terugkeren naar de club waar ik als klein ventje voor het eerst met voetbalschoenen op het veld rondliep, voelde een beetje als thuiskomen. Ik woon en werk ook in Poperinge en dan was het vrij logisch dat ik naar hier terugkeerde”, stelt Jasper.

Familiekwestie

De broers Maerten zijn een vaste waarde in het elftal van coach Glen Saeremans en ook hun neef Olivier Sohier maakt elke week deel uit van de ploeg. “Het is inderdaad een familiekwestie”, lacht Jasper. “Uiteraard praten we regelmatig over voetbal als we met de familie samenkomen. Het is ook leuk dat ik mijn broer en mijn neef zo vaak zie, want we hebben elk ons eigen leven en onze professionele bezigheden. Zonder onze hobby zouden we elkaar veel minder tegen het lijf lopen. Onze ouders zijn ook nog altijd nauw verbonden met onze voetbalcarrière, want ze zijn op zo goed als elke wedstrijd aanwezig. Voetbal is duidelijk het bindmiddel in onze familie.”

Voor Ward is de overwinning tegen het teloorgegane KSKV Zwevezele de beste herinnering uit zijn voetballoopbaan. “We klopten de topploeg uit de reeks en dat vergeet je niet snel. Winnen van een team met kleppers als Vincent Provoost en Hans Cornelis in de rangen blijft een heel mooie herinnering. Jammer genoeg was Jasper geschorst voor die wedstrijd, maar langs de zijlijn heeft hij evenveel genoten van die historische overwinning als de spelers die op het veld stonden.”

Middenveld

Beide broers vormen het hart van het middenveld van het A-team van KFC Poperinge en wellicht zal dit nog enkele jaren zo blijven. “We zijn niet onlosmakelijk met de club verbonden, maar we voelen ons hier allebei heel goed. Het zou mooi zijn, mochten we ooit samen eens kampioen worden. Dit seizoen zal het wellicht niet gebeuren, maar in voetbal is niets onmogelijk”, aldus de oudste van de broers Maerten.

“Het is leuk om wekelijks samen op het veld te staan met mijn broer, maar ik durf er geen eed op te zweren dat ik mijn voetbalcarrière ook bij KFC Poperinge zal afsluiten. Ik hoop ooit nog eens in eerste provinciale te voetballen. Hopelijk met KFC Poperinge en samen met mijn broer”, besluit Ward. (PDC)