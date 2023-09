Broers Gwenn en Jess Malfait voor het eerst tegenover elkaar: “Verliezer trakteert op frieten”

Jess Malfait en Gwenn Malfait speelden zeven jaar samen bij SK Nieuwkerke, maar dit seizoen speelt Jess bij reeksgenoot KSK Vlamertinge A. Zondag staan ze voor het eerst oog in oog met elkaar. Beide ploegen gaan dan op zoek naar hun eerste competitiezege in tweede provinciale B.

Jess (25) is de jongste van de broers. Hij woont in Dikkebus en werkt bij De Nieuwe Gouden Spade in Ieper. Gwenn is 32, komt uit Voormezele en is actief in de bouwsector bij het bedrijf van Bram Boone in Nieuwkerke. Hij is aan zijn tiende jaar bezig bij de eerste ploeg van SK Nieuwkerke. De voorbije zeven seizoenen was dat samen met zijn broer Jess in de ploeg. Maar nu koos Jess voor een nieuwe uitdaging bij KSK Vlamertinge.

Wat vond je van Jess zijn beslissing om te vertrekken Gwenn?

Gwenn Malfait: “Jammer, want het was altijd leuk om samen te spelen met hem. Je hebt altijd momenten waar er een meningsverschil is, maar de voorbije zeven jaar beleefden we een topperiode.”

Jess Malfait: “Er is geen specifieke reden gekoppeld aan mijn vertrek bij Nieuwkerke. Na zeven jaar vond ik dat het moment aangebroken was om een nieuwe stap te zetten in mijn voetbalcarrière. Ik kende Vlamertinge al van tegen te spelen en net als bij Nieuwkerke is het een hechte vriendengroep op en naast het veld.”

Welke kwaliteit op het veld zie je bij jouw broer die je misschien zelf minder hebt?

Jess: “Gwenn is naast een uitstekende voetballer ook een enorme strijder. Ik zou misschien al wat sneller het kopje laten hangen.”

Gwenn: “Jess is technisch heel sterk, kopbalsterk en heeft meer snelheid. Ik zie hem graag op de zes of op de acht spelen.”

Kijk je ernaar uit om elkaar op het veld tegen te komen?

Jess: “Het is wel speciaal om tegen elkaar te moeten spelen zondag. Dat moet al geleden zijn van toen we klein waren en in de tuin voetbalden. Rechtstreekse duels zullen wellicht schaars zijn, aangezien we allebei in het offensieve compartiment spelen. Vorig jaar speelde ik wat defensiever, maar onder coach Xavier Deleu sta ik voorin.”

Gwenn: “Ik zie het toch niet helemaal zitten, want ik speel liever met dan tegen Jess. Bovendien is er voor beide ploegen druk. We snakken allebei naar een zege. Als wij winnen is dat goed voor ons, maar dan zit mijn broer in zak en as. Ik gun hem het beste.”

Hoe verklaren jullie die moeizame seizoensstart?

Gwenn: “Het is nog wat zoeken. Bij ons vertrokken er naast Jess met Benny Cailliau, Gilles Hamers en Killian Van Zeveren enkele sleutelspelers en echte karakterkoppen. Als we nu 3-1 achterkomen bijvoorbeeld, dan geven we sneller op. Vorig seizoen zouden we wel blijven vechten. Hopelijk kunnen we snel een klik maken.”

Jess: “Wij wonnen nog niet, maar verloren ook nog niet. Van de drie draws hadden er zeker twee zeges kunnen inzitten. De eerste match krijgen we in de laatste minuut een treffer binnen en in Beveren-Leie moesten we al snel met tien verder na rood voor onze keeper. Uiteindelijk stond ik die match nog meer dan een helft in doel. Of dat voor herhaling vatbaar is? De trainer mag mij overal zetten, maar toch heb ik een voorkeur om als veldspeler te spelen.”

Hoe sterk is jullie band naast het veld?

Jess: “We zijn samen opgegroeid en ook nu we niet meer onder hetzelfde dak wonen is onze band sterk.”

Gwenn: “Inderdaad, we komen heel goed overeen. Het is niet zo dat we elkaars deur platlopen, maar er is wel regelmatig contact. Intussen zijn we peter van elkaars kindjes.”

Zondag wordt het een gezellig familiegebeuren neem ik aan, hoeveel wordt het?

Gwenn: “Ja, onze ouderlijke thuis is op 100 meter van het veld en ik denk dat onze familie ook wel uitkijkt naar zondag. Tijdens de week denk ik nog niet te veel aan de match, maar ik denk dat de spanning zondagmorgen wel zal stijgen. Thuis willen we altijd winnen, ik zeg 4-0 voor Nieuwkerke.”

Jess: “Ons dochtertje is net vier weken en zij zal ongetwijfeld aan de zijlijn staan om mee te supporteren. Onze grootste en kleinste supporter zeg maar. Ik waag me niet aan een pronostiek. Maar we hebben wel al afgesproken dat de verliezer trakteert met frietjes. En ik zal vooral niet mogen missen van kleedkamer zondag.” (lacht)