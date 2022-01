Broers Clynckemaillie spelen samen bij SK Vlamertinge: “Onze ouders zijn blij want nu hoeven ze niet meer te kiezen”

Broederparen die op provinciaal niveau in hetzelfde elftal spelen zijn eerder schaars. Bij SK Vlamertinge A lopen met Yari en Neno Clynckemaillie de laatste weken regelmatig wel twee broers samen op het veld.

Jari (22) is de oudste van de broers en is ondertussen aan zijn tweede seizoen bezig bij de club van het voorzittersduo Marnix Persyn en Wim Debrabandere. Hij genoot zijn jeugdopleiding bij VK Ieper, later VK Westhoek en speelde ook een seizoen bij Sassport Boezinge. Zijn broer Neno is negentien en maakte in het tussenseizoen de overstap van VK Westhoek naar Vlamertinge. “Het is voor een deel te danken aan Jari dat ik nu samen met hem voetbal. Toen het vorig jaar duidelijk werd dat ik bij VK Westhoek weinig kansen kreeg om door te breken, heb ik niet getwijfeld. SK Vlamertinge trekt voluit de kaart van de jeugd en ik hoorde van mijn broer dat de sfeer er optimaal is. Ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn keuze.”

Nooit eerder samen

“Aangezien ik drie jaar ouder ben, speelden we in de jeugdreeksen nooit in dezelfde ploeg”, vult Jari onmiddellijk aan. “Dat maakt het nu allemaal nog een stuk leuker. Op vakantie hebben we met vriendjes uiteraard heel vaak samen gevoetbald, maar dat is hetzelfde niet. Ik ben er zeker van dat Neno een goede keuze maakte door naar Vlamertinge te komen. Hier krijgen jonge spelers heel veel kansen.”

De integratie van Neno verliep probleemloos en dat heeft uiteraard voor een stuk te maken met de aanwezigheid van zijn broer Jari. “Ik kende verschillende spelers, want ik ging vorig seizoen enkele keren supporteren toen mijn broer speelde. Zonder mijn broer zou het ook gelukt zijn om mijn draai te vinden in de club maar doordat hij me wegwijs maakte en introduceerde, ging het natuurlijk nog een stuk vlotter. We rijden ook samen naar de trainingen en de wedstrijden en blijven achteraf ook samen nog wat hangen in de kantine. We hebben er naar uitgekeken om in dezelfde ploeg te spelen en nu komt deze droom eindelijk uit.”

“Ook onze ouders zijn blij dat we samen spelen”, vult Jari aan. “Ze hoeven nu niet meer te kiezen, want we spelen in dezelfde club. Voetbal is ook thuis regelmatig een gesprekonderwerp, want zowel Neno als ikzelf wonen nog in hotel mama. We zijn kritisch voor elkaars prestaties, maar proberen elkaar in de eerste plaats zoveel mogelijk te helpen om beter te worden.”

Jari is bij SK Vlamertinge A een vaste waarde als linksback of centrale verdediger. Door de blessures van enkele titularissen krijgt Neno ook regelmatig zijn kans om te bewijzen wat hij in zijn mars heeft. Ook hij speelt liefst als linksachter. “Ik weet dat ik nog veel kan leren, maar ik ben blij met elke kans die ik krijg”, vertelt Neno. “Ik moet nog wat slimmer en sluwer worden, zodat ik minder gele kaarten pak. Om vlot mee te draaien in het fanionelftal moet ik ook nog wat meer initiatief nemen en durf kweken. Op termijn wil ik graag een vaste waarde worden op de linksachter. Mijn broer speelt ook op deze positie, maar hij kan centraal achterin ook goed uit de voeten. Ik hoop dat we in de terugronde heel vaak samen zullen spelen.”

Veel talent

Jari is ervan overtuigd dat zijn broer het op termijn zal maken als voetballer. “Neno heeft veel talent. Hij is technisch heel sterk en blijft meestal rustig aan de bal. Hij heeft ongetwijfeld nog een grote progressiemarge. Momenteel kan hij nergens beter zitten dan bij SK Vlamertinge, want hier krijgt hij alle kansen om te groeien en beter te worden. Eigenlijk had ik niet verwacht dat hij zo snel zou doorstoten naar het A-team. Dat bewijst dat hij goed kan voetballen.”

De broers Clynckemaillie zijn niet het enige broerderpaar in de ploeg van coach Patrick Van Hoof, want ook Sam en Sietse Jacob staan vaak samen op het veld. “Het is blijkbaar goede grond voor broers in Vlamertinge”, lacht Jari. “Dat belooft voor de toekomst, want ik wil liefst zoveel en zo vaak mogelijk samen met mijn broer Neno op het veld staan.” (PDC)