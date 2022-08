Bram Lucker en Dosko Beveren klaar voor comeback in tweede provinciale: “Enorm gretig om ons te bewijzen”

Na een oppermachtig seizoen in derde provinciale C mag Dosko Beveren zaterdag thuis tegen KFC Lissewege zijn terugkeer naar tweede vieren. Sportief manager Bram Lucker, een van de architecten van dit succes, kijkt uit naar die eerste match, waarbij Dosko ook alle jeugdploegen zal voorstellen én waarvoor alle oud-spelers uitgenodigd zijn.

Dosko Beveren heeft alvast een prima voorbereiding achter de rug en won de laatste oefenmatch met 1-0 van nationaler Wielsbeke. De troepen van trainer Tim Langeraet zijn dus klaar voor hun terugkeer in tweede provinciale, net in het 75ste jaar van de club. “We hebben inderdaad een goede voorbereiding achter de rug, waarin de vorm in stijgende lijn ging”, aldus Bram Lucker (40). “De groep hing al goed aan elkaar, maar ik merk nog iets meer enthousiasme voor deze nieuwe uitdaging. Ze snakken naar tweede provinciale.”

De kampioenenploeg werd in grote lijnen behouden en aangevuld met vier nieuwe gezichten. “Tweede doelman Jens Ledoux kende pech en stond een drietal weken aan de kant. Hij is dus nog niet 100 procent fit. De andere nieuwkomers – Mateo Robbe, Admir Lejthija en Julien Daxhelet – hebben zich vlot geïntegreerd en al getoond dat ze heel nuttig kunnen zijn voor ons. We staan waar we moeten staan. Onze ambitie? Linkerkolom, met enkele uitschieters!”

Zonder derde veld wordt onze groei afgeremd

Voorstelling jeugd

Het seizoen wordt zaterdag om 19 uur thuis geopend tegen KFC Lissewege, een medepromovendus. “Hun trainer Jenko Borrizée ken ik goed en ik ben vroeger vaak gaan kijken. We weten dus waaraan we ons mogen verwachten. Ze zullen net als wij enorm gretig zijn om zich te bewijzen op dit niveau. En iedereen wil zich uiteraard tonen in het begin van het seizoen. Maar we moeten zoals altijd van onze eigen sterkte uitgaan, zeker voor eigen volk. Bovendien is de kern – met uitzondering van Vitas De Westelinck – helemaal fit.”

Om de start van het seizoen te vieren, organiseert Dosko zaterdag vanaf 17 uur de voorstelling van de jeugdploegen en nodigt het alle oud-spelers uit op de match. “Er is randanimatie voorzien, springkastelen, foodtrucks… Alles is aanwezig om er een leuke startdag van te maken.”

Ondertussen maakt de jeugd zich op voor zijn tweede seizoen op interprovinciaal niveau. “Ik merk dat we grote stappen gezet hebben. Wel hebben we dringend een derde veld nodig. Alleen bij de U6, U7, U13 en U17 kunnen er nog enkele spelers bij, maar alle andere teams zijn volzet. We hebben dan ook al heel wat spelers met spijt in het hart moeten weigeren. Hopelijk kunnen we snel rekenen op wat politieke goodwill, want samen met Club Roeselare beschikken we over het minste aantal velden, terwijl Dosko enorm investeert in zijn jeugd. Zonder derde veld wordt onze groei afgeremd.”

Zaterdag 3 september om 19 uur: Dosko – KFC Lissewege.