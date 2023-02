Blessurelast blijft Maxime Brunin (Jong Male VV – 2B) zorgen baren: “Ik wil deze prachtclub iets teruggeven”

In een fantastisch, fair en bloedstollend duel moesten de jongens van de Brieversweg recent nipt de duimen leggen voor leider Bredene. Hoe dan ook, voor de groep van coach Stijn Desmet, kan het seizoen al niet meer stuk.

Jong Male VV promoveerde en prijkt, negen duels van het einde, op positie drie. Jelle Bouckaert draafde tijdens de laatste opdracht 70 minuten op na een mysterieus letsel dat hem anderhalf jaar van tussen de krijtlijnen hield. Maxime Brunin is evenmin vrij van blessurezorgen. “Nadat ik mijn jeugdjaren doorbracht bij Koksijde trok ik naar Damme, waar ik nog samen voetbalde met mijn huidige coach Stijn Desmet. Na vervolgens enkele competities in Beernem kon ik mijn voetbalpassie verderzetten in Male. Mooier kon alles niet beginnen”, blkt hij terug.

Roze wolk

“Gedurende de maand september leefden we op een roze wolk en wonnen we alles. Toen begon mijn hamstring op te spelen. Die last bleef maar aanslepen tot aan de winterstop. Na een deugddoende rustperiode hervatte ik na nieuwjaar in Koekelare. Ook de thuismatch tegen Heist en de verplaatsing naar Dosko Beveren maakte ik actief mee. Daarna ging het licht weer uit. Met mijn coach heb ik nu afgesproken om niet meer tegen een bal te trappen zolang ik last ondervind. Tevens laat ik me medisch begeleiden. Ik wil deze club zo graag iets teruggeven. De jongens voelen met me mee maar manen me aan rustig te blijven zolang ik niet optimaal fit ben. Het treffen met de Loppemse Stormvogels zal allicht te vroeg komen voor mij. Misschien verschijnt er begin maart licht aan het einde van de tunnel. Wat het kampioenschap nog voor ons in petto heeft weet ik niet, maar ik zou dolgraag alles meebeleven van tussen de krijtlijnen.” (JPV)

Zondag 26 februari om 15 uur: Stormvogels Loppem – Jong Male VV.