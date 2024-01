Bjorn Vanderstraeten (SV Moorsele-2B) op recordkoers: “Geslaagd spitsenhuwelijk”

SV Moorsele ging vorige speeldag met 0-4 winnen op SV Moorslede en zette hiermee de ambities voor een eindrondeticket kracht bij. Bjorn Vanderstraeten was met drie goals ‘de man van de match’. Met voorlopig 17 doelpunten achter zijn naam heeft de 26-jarige Gullegemnaar een groot aandeel in de 43 doelpunten die Moorsele al scoorde.

Er zijn veel jongens die goed kunnen voetballen. Maar scoren is een gave apart. En die bezit Bjarne Vanderstraeten. Vorig seizoen was hij goed voor 26 treffers. Met voorlopig 17 is hij aardig op weg om zijn persoonlijk record te verbeteren. “Als we blijven voetballen zoals vorig speeldag tegen Moorslede zit die kans er dik in”, opent Bjarne Vanderstraeten. “Samen met Fré Dejonghe vormen wij een geslaagd spitsenhuwelijk. Wij voelen elkaar goed aan. Hopelijk blijft hij ook volgend seizoen aan boord. Omdat zijn gezin wordt uitgebreid denkt Fré er aan om de voetbalschoenen aan de haak te hangen. Hopelijk verandert hij nog van gedachten. Ik zou mijn maatje vooraan missen en als ploeg zouden we een belangrijke speler verliezen.”

Handtekening

Ondertussen heeft Bjarne Vanderstraeten bij Moorsele al zijn handtekening gezet voor volgend seizoen. “Of er dan geen ploegen uit de hogere reeks geïnteresseerd waren?”, herhaalt Bjarne Vanderstraeten de vraag. “Enkele clubs toonden belangstelling. Maar na een goed gesprek met bestuur en trainer heb ik voor Moorsele gekozen. Dat ik in Gullegem woon, op wandelafstand van het Moorseelse stadion, was een reden temeer om bij de rood-witten te blijven. Het klopt dat ik graag nog eens zou willen proeven van eerste provinciale. Ik hoop het ooit te mogen meemaken met SV Moorsele. Voor de titel moeten we ons dit seizoen geen begoochelingen maken. Zwevegem steekt er met kop en schouders bovenuit. Wij kunnen het nog altijd via de eindronde doen. Weliswaar op voorwaarde dat we geen punten meer te grabbel gooien. De 36 tegendoelpunten zijn er te veel aan om de eerste viool te spelen. Maar na een geslaagde preek van de trainer hielden we vorig zondag toch de nul op het bord. Iets waar we dit seizoen nog niet zo vaak in slaagden. We hebben het nieuwe jaar hoopvol ingezet”, besluit Bjarne Vanderstraeten. (AV)

Zondag 14 januari 15 uur: SV Moorsele-BS Geluveld.