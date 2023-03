Bert Knockaert (SK Westrozebeke – 2A) stopt: “Mijn bijberoep verder uitbreiden”

In de strijd om een eindrondeticket verloor tweedeprovincialer SK Westrozebeke drie kostbare punten bij Vlamertinge. “Vooraf hadden we inderdaad op meer gerekend”, opent de 22-jarige doelman Bert Knockaert. “We zijn echter veel te matig aan de partij begonnen met al snel een dubbele achterstand. We domineerden daarna het gebeuren, maar faalden in de afwerking. Zelfs een terechte strafschop kon niet benut worden. Het verlies van een wedstrijd is geen verloren oorlog, want we staan nog steeds op een mooie vijfde plaats. Bij de start van deze campagne had niemand bij ons daar rekening mee gehouden. Nu we echter al zo ver staan, hopen we natuurlijk dat laatste ticketje via de rangschikking te bemachtigen.”

Woensdag moest Westrozebeke de stopgezette wedstrijd op Winkel Sport B niet afwerken door forfait van de tegenstander. “Een begrijpelijke beslissing gezien hun situatie, waarbij ze één van hen verloren. Onze volgende match is zondag thuis tegen KFC Poperinge A. We hopen te kunnen aanknopen met een overwinning. Dat betekent dat we dan verder meedoen voor de prijzen, in alle andere situaties wordt het moeilijker. Aan ons nu om te bewijzen een waardige eindrondekandidaat te zijn.”

De Heulenaar is aan zijn laatste voetbalweken toe. “Daarna wil ik mijn bijberoep verder uitbreiden als sportverzorger bij wielerteams. Nu ben ik stand-in bij Sport Vlaanderen, maar als er nog aanbiedingen op me afkomen, zal ik geen ‘neen’ meer moeten zeggen”, aldus de receptiemedewerker bij een autodealer in Kuurne. (SBR)

Zondag 26 maart om 15 uur: SK Westrozebeke – KFC Poperinge A.