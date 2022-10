Arthur Vande Weghe (Dosko Kanegem – 2B): “Dringend punten pakken”

Het voorlaatst geklasseerde Dosko Kanegem moet dringend punten gaan halen, wil het niet voor de rest van het seizoen strijden tegen de degradatie. Dat beseft ook de 20-jarige Arthur Vande Weghe, die nu al vier jaar deel uitmaakt van de A-kern.

“Op Ardooie hebben we echt een zuur verlies geleden. Pas diep in blessuretijd slikten we de 2-1. Reageren was niet meer mogelijk. Achteraf verklaarde iedereen dat we een gelijkspel verdienden, maar daar koop je natuurlijk niks mee en blijf je in de kelder van het klassement bengelen. We beseffen wel dat er nog niks verloren is en de competitie nog niet eens een derde ver is, maar dringend punten pakken is de boodschap.”

“Hopelijk slagen we daar al in tijdens de volgende opdracht, thuis tegen Dosko Beveren. De nieuwkomer in de reeks is voor mij persoonlijk een nobele onbekende, maar trainer Tommy kent er wel een pak spelers. Gezien zij ook nog maar acht punten tellen, lijkt puntenwinst wellicht mogelijk, zonder natuurlijk de tegenstander te gaan onderschatten.”

Hoe kan je de zwakke start van de Doskovieten omschrijven? “Op zich spelen we zeker geen slecht voetbal en achterin zit het ook goed, maar eens we in de zone van de waarheid komen, is er altijd wel iets. Zelf ben ik ook linksvoor en heb ook al pech gehad bij het afwerken. We hebben nood aan een portie geluk, zodat we snel ons puntentotaal kunnen opkrikken en uit de gevarenzone wegglippen.”

Als jeugdspeler brak hij al op 16-jarige leeftijd door bij Dosko. “Doorbreken is wel een groot woord”, lacht de laatstejaarsstudent leerkracht secundair onderwijs. “Sindsdien mag ik meetrainen met de A-kern, vorig jaar zat ik meestal in de wedstrijdselectie en nu mag ik meestal starten van de hoofdcoach. Hopelijk kan ik nog een belangrijk rol spelen in de opwaartse spiraal van Dosko Kanegem.” (SBR)