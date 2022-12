Albion Gashi (KSV Bredene – 2B) op zijn hoede ondanks 8-1-zege: “Elke tegenstander is dubbel gemotiveerd”

De topper tussen titelkandidaat KSV Bredene en het ambitieuze Jong Male is uitgedraaid op een klinkende 8-1-overwinning voor de thuisploeg. De kustjongens draaiden op volle toeren en ze hadden het geluk dat de bezoekers zich aanboden met een verzwakte ploeg waarbij negen titularissen ontbraken door blessure of schorsing.

In de eerste helft boden de hard werkende bezoekers nog wat weerstand. Bij een 2-0-tussenstand – doelpunten van Niels Bataille en Dieter Wittesaele – scoorde Darco Masselus nog tegen, maar Michiel Jonckheere zorgde snel daarna voor de 3-1-ruststand. Kort na rust werd het vlug 4-1, weer via Bataille, én 5-1 via Albion Gashi. In het laatste kwartier vlogen er nog drie ballen tegen de netten.

Niels Bataille scoorde drie keer, Albion Gashi was goed voor twee treffers en een assist. “Ik ben 23 en woon al 21 jaar in Oostende”, vertelt Kosovaar Albion Gashi. “Ik heb marketing gestudeerd, heb in de bouw gewerkt, maar nu ben ik even werkzoekende. Ik heb de jeugd van KV Oostende doorlopen tot en met de U15. Dan heb ik vier seizoenen bij Club Brugge gespeeld en ben ik teruggekeerd naar de beloften van KVO, met Kurt Bataille als trainer.

“Na een blessure van anderhalf jaar ben ik vorig jaar weer opgevist door Kurt bij SV Bredene. Het was een goede keuze want ik trof er enkele vrienden van bij KVO en dit seizoen hebben we een sterke spelersgroep, die ronduit voor de titel en de promotie gaat. Elk van de 22 kernspelers wil zo veel mogelijk spelen en er wordt dan ook scherp getraind. De concurrentie is hard. Ik ben niet zo groot en moet het meer hebben van mijn techniek en de combinatie. Ik ben polyvalent in de aanval.”

Club Roeselare

Zondag trekt Bredene naar Roeselare. “We mogen ons niet blind staren op de 8-1- zege. Ardooie won met 1-0 van Club Roeselare en staat nog steeds aan kop met vier punten voorsprong. Zondag mogen we ons verwachten aan een felle tegenstand. Elke tegenstander komt dubbel gemotiveerd aan de aftrap. In normale omstandigheden twijfel ik niet aan een zes op zes, op Roeselare en thuis tegen hekkensluiter Loppem. Er volgt, na nieuwjaar, nog een moeilijke tweede ronde en ik hoop dat we, op het einde van de rit, kampioen zullen worden.“

“Straks beginnen de besprekingen van de contracten voor volgend seizoen. Met zo’n toffe spelersgroep, een prima accommodatie met twee kunstgrasvelden, zal niemand twijfelen om bij te tekenen en de deur naar eerste provinciale in te trappen!” (FRO)