Aaron Carrein (KSK Vlamertinge A – 2B) ziet nog enkele werkpunten: “Zo snel mogelijk behoud verzekeren”

De jongens van coach Patrick Van Hoof zijn er niet in geslaagd om de stuntzege tegen buur KFC Poperinge te herhalen op het veld van KFC Moen. Hierdoor missen ze de aansluiting met de top vijf, maar houden ze zich voorlopig heel ver van de degradatiestrijd. Zondag wacht de laatste opdracht van 2021 in Beveren-Leie.

“Het is onze bedoeling om zo snel mogelijk zekerheid te bekomen over een verlengd verblijf in tweede provinciale”, stelt een nuchtere Aaron Carrein (25). “Over onze heenronde mogen we al bij al tevreden zijn. Het is een sterke reeks, waarin iedereen wel eens een steek laat vallen. Tegen de topploegen kwamen we altijd net iets te kort om te winnen, maar echt weggespeeld werden we ook niet. In september waren onze ambities duidelijk en dat zijn ze nog altijd. We willen een stabiele middenmoter zijn en momenteel lukt dat vrij aardig.”

De verdedigende middenvelder van KSK Vlamertinge A geeft eerlijk toe dat er nog wel enkele werkpunten zijn voor het team. “We moeten in elke wedstrijd geloven in onze mogelijkheden en vooral de kansen die we creëren afmaken. In de derby tegen Poperinge hebben we bewezen dat we tot heel wat in staat zijn als we vechten voor elkaar en efficiënt afwerken. Volgende week moeten we naar Beveren-Leie en dat wordt geen gemakkelijke opdracht. In de heenronde was het een tumultueuze wedstrijd waarin drie jongens geblesseerd raakten. Zondag missen we twee belangrijke spelers die geschorst zijn. We zullen heel scherp en geconcentreerd moeten spelen als we in Beveren-Leie iets willen rapen.”

Club van mijn hart

Aaron Carrein is een echte clubspeler. Een uitstervend ras in tijden waarin jonge voetballers vaak na één seizoen al een andere club opzoeken. “Na mijn jeugdopleiding bij VK Ieper kwam ik als 18-jarige naar KSK Vlamertinge. Ik ben hier heel graag, want ik word door iedereen gewaardeerd. Ik zou niet weten waarom ik andere oorden zou opzoeken. Ondertussen ken ik heel wat mensen uit de gemeente en mijn vriendin woonde hier vroeger ook. KSK Vlamertinge is echt de club van mijn hart.” (PDC)

Zondag 19 december om 14.30 uur: KSK Beveren-Leie – KSK Vlamertinge A