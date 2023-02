Xavier Deleu (KSK Vlamertinge A – 2A): “Ik heb aanvaard om de club van mijn hart uit de nood te helpen”

De voorbije weken waren zowel voor de spelers als de bestuursleden van KSK Vlamertinge nogal hectisch en bewogen. Het onverwachte vertrek van coach Patrick Van Hoof was voor velen een serieuze verrassing. Gelukkig is de rust de voorbije dagen wat teruggekeerd en dat heeft veel te maken met de aanstelling van Xavier Deleu (58) als T1.

“Ik heb met pijn in het hart afscheid genomen van Patrick Van Hoof”, opent Deleu. “We konden het zowel op als naast het veld goed met elkaar vinden. Het is een fijne man en een heel bekwame coach. Maar zoals altijd is het de trainer die het gelag betaalt als het minder goed gaat. Patrick koos ervoor om de eer aan zichzelf te houden en ik kan hem best begrijpen. Hij kon zijn enthousiasme en winnaarsmentaliteit niet meer overbrengen op de groep. Dat was voor hem het signaal om de handdoek in de ring te gooien.”

“Ik ben destijds gestopt als T1 omdat ik de job nog moeilijk kon combineren met mijn professionele bezigheden. Ik wou ook niet langer de eindverantwoordelijke zijn voor alles en nog wat. Er komt immers heel wat bij kijken als je hoofdcoach bent. Toch heb ik aanvaard om de club van mijn hart uit de nood te helpen. Of ik tot het einde van het seizoen T1 blijf, weet ik niet. Ik zie wel wat er gebeurt. Mijn enige ambitie is deze ploeg in tweede provinciale houden en daarna zet ik met plezier een stap terug om weer T2 te worden.”

Cruciale partij

Xavier Deleu beseft maar al te goed dat de wedstrijd van zondag tegen EVC Beselare een cruciale partij wordt voor beide teams. “We zijn bijna verplicht om te winnen als we uit het degradatiemoeras willen wegblijven. De tegenstander heeft ook punten nodig en dat maakt deze wedstrijd extra boeiend. Dat twee zonen van Patrick Van Hoof bij de tegenstander lopen, zorgt nog voor wat bijkomend pigment.”

“Onze ambitie om deel te nemen aan de eindronde heb ik ondertussen al een tijdje opgeborgen”, gaat Deleu verder. “Als iedereen top is en gemotiveerd op het veld staat, hebben we een heel degelijke ploeg. Als dat niet het geval is, zijn we slechts een meeloper in de reeks. Komend weekend kunnen we een eerste stap zetten om een moeilijk seizoen alsnog in schoonheid af te sluiten.” (PDC)

Zondag 26 februari om 15 uur: KSK Vlamertinge A – EVC Beselare.