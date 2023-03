Winkel Sport B geeft forfait voor het overspelen van de wedstrijd waarin doelman Arne Espeel overleed

Op zaterdag 11 februari overleed Arne Espeel toen hij tegen SK Westrozebeke net een penalty gestopt had aan een hartfalen. Een zware klap die nog altijd blijft nazinderen. Spelers, trainers en het bestuur van Winkel Sport B besloten om forfait te geven voor de inhaalmatch die komende woensdag geprogrammeerd stond.

Winkel Sport B leidde in de wedstrijd in tweede provinciale A met 2-1 tegen SK Westrozebeke toen tien minuten na de pauze de bezoekers een penalty kregen. Keeper Arne Espeel (25) ranselde die uit zijn doel, maar zakte kort daarna ineen. De hulpdiensten konden de jongeman niet meer redden, op een herdenkingswake en de begrafenis kwamen honderden mensen samen om afscheid te nemen.

De bond besliste dat de wedstrijd van minuut 0 moest opnieuw gespeeld worden. SK Westrozebeke is nog in de running voor de eindronde en komt zelfs ook nog in aanmerking voor de titel. Bij Winkel Sport stonden ze niet te springen om de wedstrijd opnieuw te spelen, ook bij Westrozebeke hadden ze liever dat de match naar het eind van het seizoen zou opgeschort worden. Maar de bond plande die op woensdag 22 maart in.

Spannende titelstrijd

Bij Winkel Sport B geeft men nu forfait. “De spelers zien het niet zitten om te spelen, samen met de trainers en de werkgroep hebben we dan maar beslist om forfait te geven”, zegt bestuurslid Bruno Grymonprez.

SK Westrozebeke krijgt er dus drie punten bij en komt zo op drie eenheden van het leidend duo Dottenijs Sp. (dat wel een wedstrijd meer won) en SC Zonnebeke. Winkel Sport blijft laatste en heeft het na het overlijden van Arne Espeel begrijpelijk ook moeilijk.