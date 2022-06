“We willen volgend seizoen gewoon beter doen, dus de linkerkolom is een vereiste”

SK Westrozebeke moet terugblikken op een rotseizoen waarbij het maar in de laatste rechte lijn wist zijn vel te redden in tweede provinciale. Dergelijk scenario wil men geen twee seizoenen op rij meemaken, vandaar dat sportief manager Werner Coupe bij de voorstelling onmiddellijk deze bladzijde wilde omdraaien.

“Voor volgend seizoen willen we gewoon beter doen, dus de linkerkolom halen. Dat is heel bescheiden voor dergelijke kwalitatieve groep. Alles wat meer is, zal leuk meegenomen zijn. Zelfs de titel mag, want op termijn willen we de poort van eerste provinciale openbeuken.”

Een leeuwenaandeel daarvoor ligt in handen van coach Christ Vandevijvere die bij de voorstelling meteen duidelijke afspraken maakte met zijn groep. “Ik wil vanaf de eerste minuut in de voorbereiding een groep hebben die honger toont, want vorig jaar was dit te weinig. Dat merk je ook aan het puntentotaal. Thuis hebben we maar 14 op 45 gehaald, uit 19 op 45. Vooral dat eerste ligt me zwaar op de maag. Belangrijk zal zijn om een stevige organisatie op poten te zetten, die veel efficiënter is en minder doelpunten slikt.”

Guy Deltombe wordt zijn assistent. In het verleden werkte het duo al samen in Diksmuide. “Ik was eerder al assistent bij Boezinge, Menen en RC Lauwe en daartussen zat nog één jaar als hoofdcoach bij Houthulst en een vijftal als jeugdtrainer bij KSV Roeselare. Vorig seizoen was ik eventjes sportief werkloos, vandaar dat ik meteen instemde toen het voorstel van Westrozebeke volgde. Het is een ambitieuze club die wil bouwen zonder stappen over te slaan. Nu zou de linkerkolom al leuk zijn. Het zou een mooie basis vormen om daarna elk jaar grotere ambities uit te spreken richting eerste provinciale, want daar wil het bestuur toch finaal naar toe”, besluit de 56-jarige preventieadviseur uit Ieper.

Tom Raes staat nog op het verlanglijstje, maar alles is afhankelijk van wat nog gebeurd met Mandel United. Nieuwkomers: Aaron Coulleit (Oostnieuwkerke), Maxim Delbaere (Beselare), Jarne Muylle (Mandel United), Jonathan Godswill (Boezinge). (SBR)