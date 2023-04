Wat staat er op het spel op de slotspeeldag (tweede provinciale A): enkel laatste ticket voor eindronde zorgt nog voor spanning

Uit tweede provinciale stijgen naast de kampioenen ook de winnaar van de eindronde. Die wordt nu anders georganiseerd. De acht teams die zich straks kwalificeren voor de eindronde gaan in één grote pot en spelen tot er één ploeg over blijft. De verliezende finalist kan ook nog stijgen als er extra stijgers zijn.

Omdat KSV Rumbeke uit derde afdeling zakt is er al een extra daler uit eerste en dus ook in tweede provinciale. SV Anzegem gaf forfait in derde afdeling amateur en zakt dus door naar tweede provinciale. De club heeft zich echter niet ingeschreven in tweede, maar neemt een nieuwe start in vierde. Maar het betekent wel een extra daler uit tweede provinciale: over de twee reeksen moeten zes ploegen zakken. Telkens de nummers 14, 15 en 16, de nummers 13 moeten barreren.

Bovenin: Bissegem kan via derde periode nog een eindrondeticket pakken

In tweede provinciale A is Dottenijs kampioen. SC Zonnebeke is als winnaar van de eerste periodetitel al zeker van een eindrondeticket, het team kan ook niet meer uit de top vijf tuimelen. Dat laatste geldt ook voor SK Westrozebeke, maar daar kan RC Bissegem nog roet in het eten gooien. Dottenijs won de tweede periode, maar het zesde gerangschikte Bissegem kan dus van buiten de top vijf nog een ticket pakken. Dan moet het wel winnen bij hekkensluiter Winkel Sport B. KFC Poperinge en SV Moorslede delen met 47 punten de vijfde plaats, Poperinge heeft wel een match meer gewonnen. Ook daar wordt het dus nog spannend.

Onderin: KSK Beveren-Leie dat maar liefst 16 (!) keer gelijkspeelde kan degradatiebarrage niet meer ontwijken

Onderin is Winkel Sport B dat nieuw was in de reeks al een tijdje verzekerd van het retourticket. Ook voor KEVC Beselare en SK Geluwe is er geen ontkomen meer aan. KSK Beveren-Leie staat momenteel op de barrageplaats met 31 punten, maar kan BS Geluveld met 34 punten niet meer bijbenen. Beveren-Leie moet het immers afleggen in het aantal gewonne wedstrijden, ze speelden immers maar liefst 16 keer gelijk. Ze tellen acht verliesmatchen, op dit moment evenveel als kampioen Dottenijs.