Warre Verstraete (KSK Vlamertinge – 2A): “En nu tot de winterstop niet meer verliezen”

Na de zware nederlaag op het veld van KRC Bissegem heeft KSK Vlamertinge A duidelijk het geweer van schouder veranderd. Met elf punten uit vijf wedstrijden heeft het haast geruisloos een plaats in de middenmoot verworven, op drie punten van de top vijf.

“Na die match tegen Bissegem hebben we de koppen bijeen gestoken en sindsdien staat er één ploeg op het veld”, zegt doelman Warre Verstraete (24). “We vechten voor elkaar en rapen elkaars steken op. Die mentaliteit hadden we nodig om punten te pakken. Na de winterstop keren enkele belangrijke spelers terug uit blessure: een mooi vooruitzicht.”

“Vorig weekend hebben we in Westrozebeke niet onze beste match van het seizoen gespeeld, maar toch pakken we een punt, en dat is in zulke wedstrijden het belangrijkste. Tegen Dottenijs wordt het andere koek, want die mannen hebben al enkele verrassende resultaten neergezet. Het is een goed voetballende ploeg, met enkele spelers die het doel van de tegenstander weten staan. Als we winnen, doen we een prima zaak in de rangschikking. We willen onze reeks van vijf matchen zonder nederlaag doortrekken tot aan de winterstop.”

Ambitie: eindronde

Warre Verstraete, die in het tussenseizoen de overstap maakte van Racing Lauwe, heeft het best naar zijn zin bij zijn nieuwe club. “Ik ben fan van kunstgras en dat heeft mijn beslissing beïnvloed om naar hier te komen. Het bestuur heeft niet direct de ambitie om te promoveren, maar ik voel binnen de spelersgroep dat iedereen achter de doelstelling van onze coach staat om de eindronde te halen. We zijn een jonge ploeg en moeten soms nog wat slimmer voetballen, maar er steekt voldoende talent in de groep om de top vijf te ambiëren.”

(PDC)