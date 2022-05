Ward Onderbeke (SV Loppem – 2A): “Ons redden in De Valkaart: dat zou een droom zijn”

In Staden speelde SV Loppem 1-1 gelijk. De terugmatch grijpt plaats in De Valkaart, het wondermooie stadion met kunstgras en thuishaven van KSV Oostkamp. De winnaar blijft in tweede provinciale.

Aftredend voorzitter David Gailliaert waarschuwt alvast voor de kracht van de bezoekers. “Het is een geheel met flink wat gestalte. Daar zullen wij onze techniek moeten tegenover stellen. Ons thuisterrein ligt er erbarmelijk bij, vandaar dat we uitwijken naar onze buren. Trouwens, op een synthetische mat komen onze voetballende oplossingen prima tot hun recht. Ik treed af als voorzitter, maar blijf in het bestuur. Het zou mooi zijn om mijn opvolger te verwelkomen in tweede provinciale. Ouderdomsdeken Ward Onderbeke was er in Staden niet bij wegens een communiefeest. De voormalige topscorer kent De Valkaart als zijn broekzak. “Bij Oostkamp, in de hoogste provinciale reeksen, verbleef ik zes seizoenen en scoorde er aan de lopende band. Ik maakte er promoties mee, net als bij Blankenberge en Zwevezele. Overal maakte ik mijn goals. Blijkbaar stond ik vaak op de juiste plaats om de assists te verzilveren.”

Bijna 39 lentes

“Misschien kan ik nog één keer stunten om mijn seizoen goed te maken. Wegens allerlei blessures en een val op de schouder, waarbij mijn ligamenten geteisterd werden, kwam ik niet zoveel in actie. Ons redden in De Valkaart, waar ik zoveel moois meemaakte, zou een droom betekenen. Als de trainer mij selecteert, zal ik alles uit mijn oude body persen. Ik overweeg serieus om te stoppen, ik tel immers bijna 39 lentes en het is mooi geweest. Anderzijds, tussen die krijtlijnen opdraven en de netten doen trillen, blijft een fantastische belevenis. Ach, ik ben er absoluut nog niet uit, laat ons eerst maar proberen de Stormvogels in tweede provinciale te houden en achteraf een feestje te bouwen.” (JPV)

Zondag 15 mei om 16 uur: SV Loppem – SK Staden.