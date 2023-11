VV Tielt (2A) en Ronny Houben uit elkaar: “Drive was helemaal weg”

Afgelopen weekend heeft Ronny Houben zijn ontslag ingediend als hoofdtrainer bij VV Tielt. Na de 1-3 nederlaag tegen Daring Brugge en een povere 6 op 30 was het op bij de 53-jarige Zwevezelenaar. “De samenloop van verschillende omstandigheden zorgde ervoor dat de drive bij mij helemaal weg was”, zegt hij.

Vorig seizoen hield Houben een noodlijdend VV Tielt nog nipt in tweede provinciale, maar daardoor werd de Tieltse crisis niet bezworen. In tegendeel zelfs. Er volgde namelijk een leegloop en het samenstellen van een nieuwe, competitieve kern verliep heel moeizaam. Bovendien kende Houben de pech dat een aantal van de overgebleven sterkhouders in de voorbereiding uitviel met langdurige blessures.

Veel blessures

“Het was vanaf de eerste dag heel moeilijk werken”, zegt Houben. “We hadden sowieso een erg kleine kern en door die blessures was het bij momenten echt behelpen. Ik was er zeker voor te vinden om jeugdspelers op te nemen in de A-kern, maar door die blessures moesten we die jongens veel te vroeg inpassen. Dan weet je dat het op dit niveau heel moeilijk wordt. Week na week krijg je een pandoering, elke keer word je afgestraft door beginnersfouten. Pas op, ik neem het die jongens niet kwalijk, want zij werden voor de leeuwen gegooid. Bij mij was het plezier weg. Een training leiden, een ploeg gaan scouten… het werd allemaal een opdracht en dat was het signaal om er mee op te houden. Als de punten uitblijven, dan weet je dat er op een bepaald moment onvermijdelijk ook naar de coach wordt gekeken. Dat was nu nog niet echt het geval, maar ik wou eerlijk zijn tegenover mezelf en tegenover de club. Ik hoop van harte dat Tielt zich zal redden, maar het zal een moeilijke opdracht worden. Vooral verdedigend is er een groot probleem. Misschien heeft de ploeg nood aan een trainer die het tegenovergestelde profiel heeft. Ik ben altijd heel menselijk geweest en misschien kan een iets hardere hand voor een schokeffect zorgen.” (GD)

Zondag 12 november om 15 uur: KSV Jabbeke VV Tielt.