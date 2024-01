VV Tielt (2A) blijft laatste: “Club heeft nood aan rust en stabiliteit”

VV Tielt is het nieuwe jaar begonnen met een 2-5-nederlaag tegen KWS Oudenburg. Daarmee blijft het met zes punten uit zestien matchen troosteloos laatste in tweede provinciale A. “Om ons te redden hebben we een half mirakel nodig”, zegt Tom Denoulet.

Tom Denoulet ruilde afgelopen zomer Racing Waregem voor VV Tielt. De ervaren verdediger had zich zijn eerste seizoen in de Europastad allicht helemaal anders voorgesteld. “Ik heb geen spijt van mijn keuze”, zegt hij. “Maar ik had uiteraard niet verwacht dat het zo’n turbulent seizoen zou worden. We zijn met Steve Beyts al aan onze derde coach in één seizoen en dat is natuurlijk niet gemakkelijk. Het is iedere keer opnieuw vanaf nul starten. Laat ons hopen dat er nu iemand is die het tij wat kan doen keren.”

Tielt heeft een enorm kleine kern en door een aantal langdurig geblesseerden moet het al een heel seizoen lang een beroep doen op jeugdspelers. “Dat is voor die jongens geen cadeau”, gaat hij voort. “Ze doen enorm hun best, maar het gebrek aan ervaring zorgt er wel voor dat we bijna iedere match genekt worden door een aantal individuele fouten. Dat is typisch aan zo’n jonge groep.”

Degradatie

“Met 6 op 48 moeten we realistisch zijn en durven in te zien dat het heel erg moeilijk wordt om ons nog te redden dit seizoen. Dat neemt niet weg dat we er toch nog alles aan zullen doen. Ik denk echter dat het de taak is van het bestuur en de trainersstaf om rekening te houden met een degradatie en om volgend seizoen vooral een standvastige kern samen te stellen. De club heeft nood aan rust en stabiliteit om van daaruit over een aantal jaar dan zijn plaats in tweede provinciale te heroveren. De club moet zich ook bezinnen en kijken hoe hij de beleving rond de club weer wat kan aanwakkeren. Momenteel voelt alles rond VV Tielt wat kil aan. Er komt immers amper volk kijken naar de matchen en de kantine blijft leeg.” (GD)

Zondag 14 januari om 15 uur: KWS Houthulst – VV Tielt.