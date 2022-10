Voorzitters over de voetbalderby Vlamertinge – Poperinge: “Rancune of vijandigheid? Geen sprake van!”

Zondag is er op het Vlamertingse kunstgrasveld de onvervalste derby tussen KSK Vlamertinge A en KFC Poperinge A. De avond voordien komen ook beide B-ploegen tegen elkaar uit. Ruim voldoende aanleiding om met beide voorzitters samen te komen in aanloop naar dit derbyweekend.

In november zal het al vijf jaar geleden zijn dat KSK Vlamertinge afscheid moest nemen van voorzitter Geert Rodenbach. Twee bestuursleden namen uiteindelijk de fakkel over: Wim Debrabandere en Marnix Persyn. Wim (52) baatte jarenlang een bakkerij uit in Vlamertinge, maar verhuisde intussen naar Ieper.

Zijn collega bij KFC Poperinge is de 50-jarige Kristof Lobeau. Al sinds 2004 betrokken bij de club en nu is het voor de zelfstandig consultant zijn tweede jaar als voorzitter. Het is voor het eerst dat Wim en Kristof samenkomen voor een dubbelinterview. Plaats van afspraak: de Vlamertingse arena waar de 22 gladiatoren zullen strijden.

Heren, hoe zit het met de rivaliteit tussen beide ploegen?

Wim Debrabandere: “Die is heel gezond. We merken geen rancune of vijandigheid. Soms is er verloop van spelers tussen beide clubs, zoals dit seizoen met Niels Demeulemeester bijvoorbeeld. Maar we hebben daar heel begripvol op gereageerd.”

Kristof Lobeau: “Ik ken Wim nog niet zo goed, maar het klopt dat beide ploegen heel respectvol met elkaar omgaan. Zondag zal er uiteraard spanning aanwezig zijn, maar na de match is dat weer snel vergeten.”

Jullie kenden een seizoensstart op verschillende snelheden. Poperinge draait mee bovenaan, terwijl Vlamertinge onderaan bengelt. Hoe komt dat?

Kristof: “En zeggen dat we de voorbije jaren onze start gemist hadden. Met elf op vijftien kunnen we tevreden zijn over de eerste tussenbalans. Al had er nog meer ingezeten. Vooral de zege tegen Dottenijs afgelopen weekend was een serieuze opsteker. Want we zien hen toch als concurrentie voor promotie naar eerste. Promotie is nu eenmaal de doelstelling dit jaar.”

Wim: “Wij hadden er dan weer meer van verwacht. Vooral thuis tegen de nog steeds ongeslagen leider SK Nieuwkerke gaven we het helemaal weg. Onze ambitie is niet zo uitgesproken als bij Poperinge. Zolang we beide derby’s maar winnen, al zijn zij favoriet.” (lacht)

Hoe evalueren jullie de samenwerking met jullie trainers?

Wim: “We zijn tevreden over het werk van Patrick. Vorig jaar heeft hij uitstekend gepresteerd. Nu loopt het even wat moeilijker, maar we hopen dat het tij snel keert. Ook bij een nederlaag zondag zal er nog geen paniek uitbreken.”

Kristof: “Bij ons kunnen we stilaan een eerste evaluatie maken over onze nieuwe trainer Nick De Groote. En die evaluatie is positief, ik denk dat we de juiste keuze gemaakt hebben. Je merkt aan alles dat hij als speler op hoog niveau gespeeld heeft.”

Tot slot: welk resultaat verwachten jullie?

Kristof: “Wij moeten nog iets rechtzetten na de nu op zes vorig jaar. Aangezien we al vaker een doelpunt slikten, zullen we er best twee scoren. Dus doe maar 1-2!”

Wim: “Een puntje zou al mooi zijn, al mag het natuurlijk meer zijn. Laat ons vooral hopen dat het een aangename en faire match met veel volk wordt.”