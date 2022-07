Versterkt KFC Heist wil opnieuwstunten in tweede provinciale

Wat goed is, blijft. Dit is het motto van voorzitter Philip Van Eeghem van KFC Heist, die al meer dan zeven jaar zweert bij dezelfde trainers. Bij zijn aankomst werd hij druk omringd, maar hij had voor iedereen een vriendelijk woord over.

T1 Dimitri Delporte was duidelijk in zijn speech: “Samen met Philip Heinkens coach ik onze A-ploeg terwijl Serge Vanpoucke en André Vandenberghe instaan voor het B-elftal. Tijdens de voorbereiding zullen we allemaal samen oefenen. Slechts half augustus wordt de verdeling doorgevoerd.” Assistent Philip Heinkens keerde nog eens terug naar het voorbije seizoen.

“We zouden met ons piepjong geheel moeten strijden om te overleven. We misten echter op een haar de promotie na verlies in de eindronde tegen een beter Jabbeke. We zullen opnieuw het beste van onszelf geven. Geen enkel kernlid vertrok, veelbetekenend toch? Twee van onze jongens komen evenwel pas rond de winterstop terug wegens Erasmus: Emiel Volkaert en Thomas Denijs.”

Hoofdvogel Declan Dewaele komt over van het nationale Oostkamp, maar ook de andere nieuwkomers zijn kleppers: Simon Serlet (Kortemark), Pär Vervalle (KM Torhout), Brixenthe Ducoulombier (Knokke), Enzio Houwaart (Zwevezele) en Robin De Ruyter (Blankenberge). We stellen enkele nieuwe krachten voor. Pär Vervalle: “Ik werd het slachtoffer van gescheurde kruisbanden en wilde kost wat kost weer aan bod komen. Een paar niveaus zakken maakte dus niets uit.” Declan Dewaele: “Regelmatig mocht ik starten, maar studies gaan nu voor. Dus zak ik bewust een paar reeksen.” Brixenthe Ducoulombier verlaat de beloften van Knokke: “Met mijn snowboard kwam ik ten val en terwijl ik revalideerde dacht ik dat het misschien verstandiger zou zijn om een paar reeksen te zakken. Ik moest immers op de toppen van mijn tenen voetballen om erbij te horen.”

Robin De Ruyter verdedigde het doel in Blankenberge maar kwam weinig aan bod. “Hopelijk worden mij hier meer speelminuten verleend.” (JPV)