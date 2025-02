Vernieuwd bestuur SV Ingelmunster heeft zijn huiswerk al gemaakt voor volgend seizoen

Na een rampzalig seizoen 2022-2023 waarbij SV Ingelmunster met de hakken over de sloot zich nog wist te handhaven in tweede provinciale is er toch enige vooruitgang te bespeuren onder de nieuwe trainer Glenn Vanhollebeke. SV Ingelmunster heeft zich stevig in de middenmoot gemetseld maar is naar volgend seizoen toe heel ambitieus. “Een vernieuwd bestuur moet ervoor zorgen dat SV Ingelmunster weer kan zorgen voor de nodige uitstraling en weer de bezoekersaantallen kan opkrikken”, opende voorzitter Jurgen Olivier.

“Heel positief is dat het ledenaantal vooral bij de jeugd blijft aantrekken. Meet meer dan 400 leden is SV Ingelmunster veruit de grootste vereniging van de gemeente. Naar de toekomst toe zijn we van plan om met beide ploegen aan de aftrap te komen met zoveel mogelijk Ingelmunsternaren en precies daarom blijven wij ons ten volle inzetten op de jeugdwerking wat absoluut niet makkelijk is. Naburige clubs snoepen trainers en coördinatoren af en halen onze beste talenten op nog jeugdiger leeftijd bij ons weg. Naast deze verfoeilijke praktijken zijn er ook nog andere katjes te geselen voor het bestuur. Koken kost geld en dat rooien we niet met alleen het lidgeld. Gelukkig kunnen we rekenen op een ruime groep sponsors die ons genegen zijn. Zonder hun steun zou het er voor voetballend Ingelmunster minder rooskleurig uitzien.”

Bestuur

Intussen kan voorzitter Jurgen Olivier rekenen op een vernieuwd bestuur met voor de eerste keer een dame in de raad van beheer. Ilse Himpe kwam samen met nieuwkomer Bjorn Justin en bestaande bestuursleden Bart Saelens, Steven Coopman, Koen Vandenberghe en Nicolas Vanneste de voorzitter vervoegen. Daarnaast schuiven Pieter-Jan De Backere, Filip Deboosere en Wim Verscheure aan bij het dagelijks bestuur. Jan Verbeke gaf zijn akkoord als nieuwe secretaris. “Met dit elfkoppig bestuur zullen we de komende uitdagingen aangaan. Het wordt zeker geen gemakkelijke opdracht maar wij hebben deze dwingende plicht tegenover onze voetballende jeugd.”

We geven ten slotte nog even de namen door van de vertrekkende spelers en de nieuwe instroom. Bij de vertrekkers noteren we Quentin Vaneeckhoutte (naar Pittem) en Bob Desmet (naar Marke). Oude rot Daan Debeuf stopt na dit seizoen met voetballen zodat Ingelmunster op zoek moet naar een nieuwe kapitein op het veld. Ook de namen van de blijvers liggen vast. Het zijn Jorrit Vandenberghe, Jaime Vanparys, Henry Vanparys, Simon Vanmarcke, Bent Vanbelle, Vedran Verheule, Laurens Vandenheede, Andrès Verschelde, Berre Desmet en Matthias Ghyselinck. De sportieve cel haalde naar eigen zeggen ook enkele toppers binnen zoals: Chiel Pattyn (Gullegem) middenveld 20 jaar, Andrès Baert (Mandel United) middenveld 20 jaar, Jean-Louis Vyaene (Zedelgem) verdediger 21 jaar, Dylan Seys (VV Bocholt) aanvaller 28 jaar, Yoric Volckaert (Otegem) verdediger 28 jaar en Ruben Coppens (Lendelede ) doelman 22 jaar. (CLY)