Trainer Ronny Houben (VV Tielt) opent competitie tegen ex-club Lichtervelde

VV Tielt heeft vorig seizoen heel lang moeten knokken om het behoud in tweede provinciale veilig te stellen en ook voor komend seizoen lijkt dat het voornaamste doel te gaan worden.

Door heel wat blessures verliep de voorbereiding extreem moeizaam en komt de start van het nieuwe seizoen te vroeg voor de mannen van trainer Ronny Houben. “We hebben de afgelopen weken twee keer moeten forfait geven omdat we onvoldoende spelers hadden.”

Langdurige blessures

Toen heel wat spelers beslisten om in het tussenseizoen de club te verlaten, stond het bestuur voor de moeilijke taak om opnieuw een competitieve ploeg samen te stellen.

“Het bestuur heeft echt heel hard zijn best gedaan en er zijn zeker een aantal kwalitatief zeer sterke spelers aangetrokken, maar met 21 spelers hadden we sowieso al een heel beperkte kern”, zegt Houden.

“Als er dan vijf sterkhouders uitvallen met langdurige blessures, dan wordt het uiteraard moeilijk. Het is nog maar een week dat we met voldoende spelers zijn om deftig te kunnen trainen.”

Veel potentieel

“In de voorbereiding hebben we zelfs twee keer moeten forfait geven, onder andere voor de bekerwedstrijd tegen Club Roeselare. In mijn 17-jarige carrière als coach heb ik dat nog nooit meegemaakt.”

“Ik zit al lang genoeg in het vak om te weten dat deze gebrekkige voorbereiding zich de eerste weken van de competitie zal wreken. Er zijn een aantal posities waarvan ik totaal geen idee heb wie ik er moet plaatsen. We hebben 16 fitte spelers, maar daarbij zitten vijf jeugdspelers. Ze hebben weliswaar veel potentieel, maar van 17-jarige spelers kun je niet verwachten dat ze een ploeg gaan dragen.”

Tegen ex-ploeg

De eerste competitiematch van de Kanaries is tegen KFC Lichtervelde, een club waar Houben zelf ook een aantal jaar als coach aan het werk was. “Ik ken de club en de ploeg uiteraard heel erg goed en dat is misschien een voordeel.”

“We hebben zeker kwaliteit in ons team, maar door de vele blessures vrees ik dat we een moeilijk seizoen tegemoet gaan. We zullen het vooral moeten hebben van mentaliteit en vechtlust.” (GD)